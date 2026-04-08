Ngày 8/4, Công an xã Tân Hương (tỉnh Đồng Tháp) đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra, truy bắt nhóm đối tượng dùng súng và hung khí giải quyết mâu thuẫn khiến 2 người bị thương. Đến nay, bước đầu cơ quan công an đã xác định được nguyên nhân vụ việc.

Công an xã Tân Hương xác minh, điều tra tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Trọng Tín

Theo điều tra ban đầu, tối 5/4, Nguyễn Châu Thanh, Tô Văn Nhẫn cùng một số người bạn tổ chức nhậu tại nhà một người dân ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương. Trong lúc đang ngồi tại bàn, bất ngờ khoảng 6 đối tượng đi xe máy, che biển số, xông vào tấn công làm 2 người bị thương.

Nhóm này sử dụng hung khí ẩu đả, trong đó một đối tượng dùng vật nghi là súng bắn trúng vùng bụng của Nhẫn. Thanh cũng bị một đối tượng khác dùng dao đâm vào vai. Những người còn lại trong bàn nhậu bị truy đuổi, phải bỏ chạy thoát thân. Gây án xong, nhóm đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, làm việc với các bên liên quan. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một viên nhựa màu nâu, hình tròn, nghi là đầu đạn cao su.

Qua làm việc Nhẫn khai, trước đó có xảy ra mẫu thuẫn với một số đối tượng tại phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh. Còn Nguyễn Châu Thanh đến tham gia buổi nhậu để đứng ra hòa giải giữa hai bên nhưng cũng bị tấn công.

Hiện cơ quan công an đã xác định được các đối tượng liên quan và đang khẩn trương truy bắt để xử lý theo quy định pháp luật.