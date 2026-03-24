Trường hợp thứ nhất là nam bệnh nhân 42 tuổi. Trong lúc sử dụng bình ga mini, bình bất ngờ phát nổ khiến người này đau nhức hai mắt, chảy nước mắt nhiều, nhìn mờ. Sau khi nhập viện, bác sĩ chuyên khoa Mắt ghi nhận hai mắt thị lực giảm, có dị vật ở kết mạc và giác mạc.

Đáng chú ý, mắt trái bị vết thương xuyên nhãn cầu, có dị vật nội nhãn, rách bao trước thủy tinh thể và đục thủy tinh thể do chấn thương. Đây là tổn thương rất nặng, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực nếu không được phẫu thuật kịp thời.

Một trường hợp khác là nam bệnh nhân 35 tuổi. Trong lúc lắc bình ga mini để kiểm tra, bình bất ngờ phát nổ khiến bệnh nhân bị bỏng nặng vùng bàn tay trái. Vết bỏng sâu, rỉ máu, đau nhiều và tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng cao.

Người bệnh đã được cấp cứu, làm sạch vết thương, giảm đau và điều trị tích cực nhằm hạn chế tổn thương sâu, giảm nguy cơ để lại sẹo và ảnh hưởng chức năng vận động bàn tay.

Theo các bác sĩ, tai nạn do bình ga mini thường xảy ra bất ngờ, có thể gây nhiều dạng chấn thương phối hợp như bỏng, dị vật bắn vào mắt, tổn thương vùng tay, mặt, cổ, để lại hậu quả nặng nề.

Để phòng tránh, người dân không nên sử dụng bình ga mini đã qua nhiều lần sang chiết, không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu rò rỉ; Tuyệt đối không lắc, hơ nóng bình ga hay để gần nguồn nhiệt cao.

Khi sử dụng, người dân cần đặt bình ở nơi thông thoáng, tránh va đập mạnh, nếu phát hiện bình có dấu hiệu bất thường như mùi gas, han gỉ, biến dạng, cần ngừng sử dụng ngay và thay thế bằng sản phẩm đảm bảo chất lượng.