Claire - vợ của bác sĩ cấp cứu Gray Edwards - đã chia sẻ trên Instagram về lời khuyên của chồng mình: "Không nên dùng Paracetamol sau khi uống rượu vì nguy cơ gây tổn thương gan nghiêm trọng". Đoạn video của cô thu hút hơn 4 triệu lượt xem.

“Đừng uống Tylenol (thành phần dược chất chính là paracetamol) sau khi đã uống rượu”, Claire nói về lời khuyên của chồng. Theo Harvard Health Publishing, việc kết hợp rượu với Paracetamol có thể gây hại cho gan.

Bạn không nên tùy tiện sử dụng thuốc giảm đau khi say rượu. Ảnh minh họa: Ban Mai

Thay vào đó, các chuyên gia khuyên mọi người nên dùng thuốc chống viêm không steroid như Ibuprofen hoặc Aspirin để giảm đau đầu do say rượu. Tuy nhiên, bạn vẫn cần hỏi bác sĩ về tính an toàn và liều lượng khuyến cáo cho từng cá nhân.

Trong video, Claire cũng tiết lộ nhiều quy tắc sức khỏe bất ngờ mà chồng cô luôn tuân thủ nghiêm ngặt. Bác sĩ Gray đặc biệt nhấn mạnh vai trò của axit folic (vitamin B9) với phụ nữ mang thai để ngăn ngừa dị tật não, hộp sọ và tủy sống ở thai nhi. Axit folic có nhiều trong rau xanh và ngũ cốc ăn sáng được tăng cường vi chất.

Tuy nhiên, khi Claire mang thai, chồng cô lại không quá quan tâm đến việc cô ăn thịt nguội - dù theo khuyến cáo của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), một số loại thịt nguội không được nấu chín có thể chứa vi khuẩn gây hại.

Ngoài ra, bác sĩ Gray cho rằng, người không mang thai không cần dùng các loại vitamin và thực phẩm bổ sung. “Khi tôi không mang thai, anh ấy gọi chế độ vitamin của tôi là ‘nước tiểu đắt tiền’, vì cho rằng cơ thể sẽ thải hết ra ngoài”, Claire nói.

Chồng cô cũng phản đối việc dùng thuốc xịt thông mũi như Sudafed hoặc Afrin quá 2 ngày liên tiếp, vì có thể gây kích ứng mạch máu mũi, dẫn đến sưng tấy, nghẹt mũi kéo dài và dẫn tới phụ thuộc thuốc. Một số trường hợp nghiêm trọng còn phải phẫu thuật để xử lý tổn thương, để lại sẹo.

Làm thế nào để hồi phục sau khi say rượu

Say rượu có thể gây ra các triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi và cáu gắt - thường do mất nước, viêm và giấc ngủ bị gián đoạn. Dù không có cách chữa trị tức thì, một số biện pháp có thể giúp làm dịu các triệu chứng trên.

Trước tiên, hãy bổ sung nước cho cơ thể bằng cách uống nhiều nước lọc hoặc các loại nước giàu điện giải như nước dừa hoặc đồ uống thể thao. Rượu có tính lợi tiểu, khiến cơ thể mất nước nhanh hơn.

Ăn một bữa nhẹ và cân bằng để ổn định đường huyết. Những món đơn giản như bánh mì nướng, bánh quy mặn hoặc chuối dễ tiêu và có thể giúp giảm buồn nôn. Trà gừng cũng có tác dụng làm dịu dạ dày.

Các loại thuốc giảm đau như Ibuprofen hoặc Aspirin có thể giảm đau đầu và nhức mỏi nhưng nên tránh dùng Paracetamol, đặc biệt nếu đã uống nhiều rượu, vì thuốc này có thể gây hại cho gan.

Cuối cùng, nghỉ ngơi và ngủ đủ là cách hồi phục hiệu quả nhất. Cơ thể cần thời gian để lấy lại cân bằng sau tác động của rượu.