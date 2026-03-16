Cấp cứu do đau ngực dữ dội, phát hiện khối u thực quản lớn ngay sau tim

Anh N.D (31 tuổi, quốc tịch Israel) nhập viện cấp cứu giữa đêm trong tình trạng đau dữ dội vùng ngực - thượng vị. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy anh N.D có một khối u lớn vùng trung thất, nằm sát tim, nghi xuất phát từ 1/3 dưới thực quản, có dấu hiệu xuất huyết bên trong.

BS.CKII Phạm Lưu Nhất Hoàng - Phó Trưởng khoa Tai nạn & Cấp cứu cho biết, chỉ sau 2 tiếng nhập viện, FV đã có đầy đủ các kết quả xét nghiệm và mời chuyên khoa Ngoại lồng ngực hội chẩn. “Tốc độ phối hợp liên chuyên khoa giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán và đưa ra quyết định điều trị”, bác sĩ cho biết.

Theo bác sĩ, bệnh nhân được chẩn đoán có khối u thực quản dưới niêm, lại đang có dấu hiệu của xuất huyết trong khối. Nếu sinh thiết qua nội soi thực quản sẽ có nguy cơ cao gặp tai biến chảy máu. Đây là một bài toán khó: chưa thể khẳng định lành hay ác, nhưng không thể trì hoãn mổ vì nguy cơ tái xuất huyết.

Hội chẩn liên chuyên khoa, sẵn sàng cho các kịch bản phẫu thuật

Trong buổi hội chẩn liên chuyên khoa, ê-kíp FV đã xây dựng nhiều kịch bản với khối u. Nếu u lành tính và bóc tách an toàn thì sẽ không ảnh hưởng đến thực quản. Nếu là ung thư hoặc thành thực quản không đủ để khâu kín, các bác sĩ sẽ buộc phải cắt đoạn thực quản và tái tạo thực quản mới bằng ống dạ dày.

TS.BS.CKII Đặng Đình Minh Thanh - Trưởng Trung tâm Phẫu thuật Robot FV da Vinci đánh giá đây là ca bệnh phức tạp. Khối u kích thước khoảng 6x10 x10 cm, nằm sát tim, là vị trí giải phẫu khó tiếp cận. Trong bối cảnh không gian thao tác hẹp, cấu trúc giải phẫu phức tạp và nguy cơ chảy máu cao, thì lựa chọn phẫu thuật với sự hỗ trợ của robot là phương án tối ưu.

Ca mổ do bác sĩ Thanh thực hiện bằng hệ thống robot da Vinci Xi - thế hệ mới nhất tại Đông Nam Á. So với nội soi thông thường, robot da Vinci Xi cung cấp hình ảnh 3D HD phóng đại cực rõ nét, chống rung, cho phép bác sĩ thao tác linh hoạt với độ chính xác cao trong không gian hẹp phía sau tim.

Trong lúc mổ, ê-kíp tiến hành sinh thiết lạnh để loại trừ ung thư biểu mô (carcinoma). Khi bóc tách, khối u được xác định là dạng nang, vỏ dày gần 1 cm, bên trong chứa dịch máu cũ - bằng chứng của tình trạng xuất huyết trước đó, chính là nguyên nhân gây các cơn đau dữ dội. Sau khi bóc trọn khối u, phần thành thực quản còn lại đủ an toàn để khâu kín. Ca mổ thành công mà vẫn bảo tồn được thực quản cho bệnh nhân trẻ.

Chỉ khoảng 2 giờ sau khi phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh táo, tinh thần vui vẻ. Các xét nghiệm kiểm tra rò thực quản cho kết quả âm tính. Các xét nghiệm sau đó cũng cho thấy khối u lành tính.

Đáng chú ý, gia đình từng cân nhắc đưa bệnh nhân về Israel điều trị. Tuy nhiên, sau khi được bác sĩ giải thích rõ nguy cơ tái xuất huyết không thể dự đoán - đặc biệt nguy hiểm nếu xảy ra trên máy bay - gia đình đã quyết định chọn phẫu thuật tại bệnh viện FV. Bệnh nhân chia sẻ anh chọn FV vì sống gần bệnh viện và có người thân từng điều trị thành công tại đây. “Tôi tin mình đã đến đúng nơi”, anh xúc động nói.

Phẫu thuật robot: Bước tiến trong điều trị bệnh lý lồng ngực phức tạp

Theo TS.BS.CKII Đặng Đình Minh Thanh, sự thành công của ca phẫu thuật này đã cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của phẫu thuật robot trong điều trị các bệnh lý lồng ngực phức tạp, đặc biệt là u thực quản kích thước lớn, vị trí khó.

“Phẫu thuật robot giúp tăng độ chính xác, giảm xâm lấn, hạn chế chuyển mổ hở và rút ngắn thời gian hồi phục. Đó là những lợi thế rất rõ rệt, đặc biệt với các ca bệnh nguy cơ cao”, bác sĩ nhấn mạnh.

Phẫu thuật robot da Vinci Xi được Bệnh viện FV chính thức áp dụng từ đầu năm 2026. Sau những ca mổ robot đầu tiên cho các bệnh lồng ngực và Ngoại tổng quát đạt kết quả tích cực, bệnh viện tiếp tục mở rộng ứng dụng này cho nhiều lĩnh vực khác nhau:

Tiết niệu: điều trị ung thư tuyến tiền liệt, ung thư bàng quang

Tiêu hóa: phẫu thuật ung thư dạ dày, đại trực tràng, đặc biệt hiệu quả với các khối u nằm ở vị trí khó tiếp cận

Phụ khoa: điều trị ung thư tử cung, ung thư buồng trứng và phẫu thuật bóc tách u xơ nhằm bảo tồn tử cung

Tai - Mũi - Họng: phẫu thuật các khối u vùng đầu - mặt - cổ

(Nguồn: Bệnh viện FV)