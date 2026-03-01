Robot là nhân vật được bàn tán nhiều nhất sau Xuân Vãn 2026 - chương trình truyền hình lớn nhất năm của Trung Quốc. Giờ đây, các doanh nghiệp đứng sau chúng đang trở thành tâm điểm chú ý.

Các công ty có sản phẩm xuất hiện trong chương trình đặc biệt này hưởng lợi lớn từ độ nhận diện và góc nhìn của công chúng rằng họ được Bắc Kinh hậu thuẫn.

Theo các nhà phân tích tại Morgan Stanley, chỉ vài giờ sau khi phát sóng, lượng đơn đặt hàng các sản phẩm liên quan đến robot trên nền tảng thương mại điện tử JD.com đã tăng hơn gấp đôi.

Tuy các hãng lập luận khi dân số già hóa, robot có thể là lời giải cho tình trạng thiếu hụt lao động tại các nhà máy và lĩnh vực dịch vụ, giới phân tích cảnh báo đây là viễn tưởng xa vời.

Chuyên gia Cheng Wang từ Morningstar lưu ý, năm ngoái, chưa đến 20% lượng robot xuất xưởng của Trung Quốc được dùng cho các ứng dụng thương mại như sản xuất hay dịch vụ. Phần lớn vẫn phục vụ mục đích giải trí, biểu diễn, giáo dục và nghiên cứu.

Đội quân robot múa võ tại Gala chào Xuân 2026 của Trung Quốc. Ảnh: VCG

Những cú lộn nhào và 'túy quyền' của Unitree

Tại Xuân Vãn 2025, robot H1 của nhà sản xuất Unitree đã xuất hiện trong màn múa vẫy cờ, giúp công ty nổi tiếng toàn quốc. Theo dữ liệu từ Omdia, Unitree là nhà sản xuất robot hình người lớn thứ hai về số lượng bàn giao trong năm qua.

Chỉ một năm sau, công nghệ này đã tiến bộ vượt bậc. Một đội robot hình người G1 màu bạc đã thực hiện hàng loạt động tác nhào lộn, bao gồm lộn ngược và đặc biệt là màn biểu diễn "Túy quyền" - một phong cách đánh võ uyển chuyển làm nên tên tuổi của các nhà sư Thiếu Lâm Tự.

Dù giới phân tích nhấn mạnh các robot trong màn biểu diễn, cũng như mọi thiết bị khác tại Gala, có khả năng đã được lập trình sẵn, họ vẫn đồng tình rằng sự mượt mà trong chuyển động của G1, khả năng phối hợp với nhiều robot và người thật cùng độ thăng bằng là rất ấn tượng.

Marco Wang, chuyên gia tại Interact Analysis, nhận định: "G1 của Unitree có thể là nền tảng phần cứng tốt nhất và có lẽ là mẫu robot sở hữu khả năng động lực học xuất sắc nhất thế giới".

Ông cũng lưu ý mẫu robot này đã trở thành tiêu chuẩn ngành cho các nhà nghiên cứu về chuyển động bằng hai chân. Các robot cũng dường như đảm nhận được nhiều tác vụ mang tính "tổng quát", chẳng hạn tự điều chỉnh tư thế.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình nhà nước CCTV, nhà sáng lập Unitree Wang Xingxing chia sẻ, trong năm qua "công nghệ robot của công ty chúng tôi và trên toàn Trung Quốc đã cải thiện rất nhanh".

Ông kỳ vọng những thiết bị này có thể được sử dụng để thực hiện các công việc nguy hiểm và đòi hỏi thể lực cao thay con người.

Bàn tay đa năng của Galbot

Robot hình người màu bạc của Galbot có thể gấp áo thun, lấy chai nước từ trên kệ và lăn những quả óc chó trong tay.

Việc phát triển bàn tay đa năng là một thách thức lớn đối với các nhà sản xuất robot, đòi hỏi độ nhạy bén cao và mật độ linh kiện cơ khí dày đặc.

Công ty có trụ sở tại Bắc Kinh này cho biết robot của họ có thể được sử dụng cho các công việc gia đình hoặc trong môi trường bán lẻ như cửa hàng, hiệu thuốc.

Chuyên gia Wang từ Interact Analysis cho rằng, do phân đoạn của Galbot tại Gala được ghi hình trước, rất khó để đánh giá tính khả thi về mặt thương mại hay sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh.

Tuy nhiên, Galbot, được hậu thuẫn bởi gã khổng lồ pin Trung Quốc CATL, cũng trình diễn khả năng nhặt những mảnh vỡ thủy tinh có hình thù bất quy tắc.

Theo các nhà phân tích của Morgan Stanley, điều này cho thấy "sự tích hợp giữa khả năng nhận thức, lập kế hoạch cầm nắm, kiểm soát lực và độ chính xác, tạo nên sự khác biệt so với các chuyển động dàn dựng đơn thuần".

Chó robot của MagicLab

Tại sự kiện, robot hình người của MagicLab đã nhảy múa trên nền nhạc pop mang tên "tương lai của sản xuất thông minh". Thế nhưng, tương lai thực sự có thể nằm ở đội quân chó robot hóa trang thành gấu trúc trong một tiết mục vũ đạo.

Màn trình diễn đồng thời của hàng trăm "MagicDogs" tại một địa điểm riêng biệt cho thấy nhà sản xuất robot đến từ Vô Tích này đã đạt được những bước tiến lớn trong khả năng phối hợp, các chuyên gia từ Morgan Stanley nhận định.

MagicLab quảng bá các mẫu chó robot cỡ lớn của hãng có thể ứng dụng trong công nghiệp, với khả năng mang vác vật nặng và di chuyển trên địa hình khó khăn.

Các công ty khác như Unitree cũng giới thiệu chó robot cho những kịch bản nguy hiểm, bao gồm chữa cháy. Truyền hình nhà nước từng phát sóng cảnh chó sói robot tham gia diễn tập tấn công bãi biển của quân đội.

Từ Doraemon đến bàn tay khéo léo đánh piano của robot hình người Theo nhà sáng lập startup LinkerBot Alex Zhou Yong, sự khéo léo của đôi bàn tay con người mới là chìa khóa tạo nên các phát minh chứ không phải chiếc túi thần kỳ của Doraemon.

Dù vậy, MagicLab đánh giá tiềm năng sử dụng chính của mẫu thiết bị này là hỗ trợ cảm xúc hoặc chăm sóc, tương tự một thú cưng.

Các nhà phân tích Morgan Stanley cho rằng robot bốn chân có thể được tung ra thị trường nhanh hơn robot hình người nhờ "khả năng điều khiển đơn giản hơn, độ ổn định cao hơn và các tình huống sử dụng rõ ràng hơn, đặc biệt là các thiết bị đồng hành mang giá trị cảm xúc".

'Người cháu' của Noetix

"Bất cứ việc gì chúng làm được, cháu đều làm được!", một người cháu trai bực tức hét lên trước 4 con robot đồng hành mà bà anh nuôi trong nhà. Ngay lập tức, hai con robot nhỏ hơn thực hiện cú lộn ngược tại chỗ.

Tuy nhiên, ngôi sao thực sự của tiểu phẩm do Noetix dàn dựng là bản sao robot của Cai Ming - một diễn viên hài nổi tiếng Trung Quốc đóng vai người bà, được trang bị khuôn mặt người chân thực.

Phân tích tiểu phẩm này, chuyên gia Morgan Stanley nhận định khuôn mặt chính là một sự đổi mới thực sự. Trong khi đó, mẫu robot phát đi tín hiệu về tham vọng đưa các thiết bị hình người vào phục vụ trong lĩnh vực chăm sóc và dịch vụ.

"Sự hiện diện và biểu cảm khuôn mặt chân thực có thể trở thành yếu tố tạo nên sự khác biệt trong các kịch bản chăm sóc người cao tuổi và gia đình, nơi mà sự thấu cảm, sự thoải mái và tình bạn đồng hành có thể thúc đẩy việc sử dụng robot nhiều không kém khả năng thực hiện tác vụ".

(Theo FT)