Khối u ở vị trí hiểm hóc vùng lồng ngực

Tháng 3/2026, em L.S.C (15 tuổi, TP.HCM) được gia đình đưa đến Bệnh viện FV khám tầm soát sức khỏe sau khi xuất hiện những biểu hiện tưởng chừng không đáng lo như mệt và khó thở khi gắng sức. Bất ngờ khi kết quả chẩn đoán hình ảnh lại phát hiện một khối u nằm ở vùng hố thoát ngực – khu vực giao thoa giữa cổ và lồng ngực.

TS.BS.CKII Đặng Đình Minh Thanh, Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực, Trưởng Trung tâm Phẫu thuật Robot FV da Vinci giải thích: “Đây là u trung thất khá hiếm gặp, khi phát triển có thể chèn ép các cơ quan xung quanh như đường thở gây khó thở, đường ăn gây nuốt nghẹn, chèn ép mạch máu và thần kinh ảnh hưởng vận động và cảm giác, đặc biệt ở tay phải. Ngoài ra, u trung thất với đặc điểm ở trường hợp này thường là lành tính song vẫn có một tỷ lệ nhỏ có thể ác tính hóa, do vậy bệnh nhân cần được phẫu thuật sớm”.

TS.BS.CKII Đặng Đình Minh Thanh tư vấn cho bệnh nhân (Ảnh:FV)

Điều đáng nói, khối u lại nằm ở vị trí đặc biệt – có thể ví như “đỉnh mái vòm” của lồng ngực. Đây là không gian cực kỳ chật hẹp, hội tụ hàng loạt cấu trúc quan trọng như động mạch dưới đòn, đám rối thần kinh cánh tay và hệ thần kinh giao cảm. Phức tạp hơn, một phần u nằm sâu trong lồng ngực, phần còn lại nhô lên vùng cổ - vị trí mà nhiều bác sĩ phẫu thuật phải cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định can thiệp.

Phẫu thuật robot: Phá vỡ giới hạn tiếp cận những vùng giải phẫu hiểm hóc

Nằm tại vị trí 'đỉnh mái vòm' của lồng ngực với không gian cực hẹp, khối u này gần như thách thức mọi dụng cụ nội soi truyền thống. Cách tiếp cận theo truyền thống là mổ hở với đường rạch lớn kéo dài từ cổ xuống ngực – một đại phẫu không chỉ gây đau đớn mà còn để lại vết sẹo dài, có thể gây mất tự tin cho bệnh nhân sau này.

“Đây là vùng giao thoa nhạy cảm, tập trung các mạch máu và dây thần kinh sinh tồn, sai số trong phẫu thuật gần như không được phép tồn tại. Vì vậy chúng tôi quyết định sử dụng robot để can thiệp chuẩn xác và nhẹ nhàng nhất cho bệnh nhi”, TS.BS.CKII Đặng Đình Minh Thanh chia sẻ.

Với khả năng duỗi - gập – xoay 540 độ linh hoạt, hệ thống cánh tay robot da Vinci Xi 'luồn lách' ngoạn mục vào các ngõ ngách sâu nhất và đa chiều hướng, điều mà đôi tay con người hay dụng cụ nội soi thông thường khó lòng chạm tới.

Toàn bộ ca mổ được thực hiện qua thành ngực, tuyệt đối không chạm đến vùng cổ, nhờ đó không chỉ loại bỏ u mà còn đảm bảo yếu tố thẩm mỹ sau điều trị cho bé S.C. Khối u được bóc tách cẩn thận mà không làm ảnh hưởng tới các cấu trúc quan trọng xung quanh.

TS.BS.CKII Đặng Đình Minh Thanh (phải) thực hiện phẫu thuật bằng robot da Vinci Xi (Ảnh:FV)

Sau phẫu thuật, kết quả giải phẫu bệnh xác định khối u là u sợi thần kinh lành tính. Quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi: ngay ngày đầu sau mổ, không ghi nhận biến chứng, các chức năng vận động và thần kinh của bệnh nhi đều ổn định. Bác sĩ đánh giá em có thể xuất viện sau 2 ngày, tuy nhiên gia đình bệnh nhi đề nghị để em lưu viện 3 ngày để được các y bác sĩ chăm sóc và theo dõi.

Công nghệ robot mở rộng cơ hội điều trị ít xâm lấn

TS.BS.CKII Đặng Đình Minh Thanh hiện là Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực, Trưởng Trung tâm Phẫu thuật Robot FV da Vinci. Anh có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại khoa lồng ngực và là một trong những bác sĩ đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng phẫu thuật nội soi robot.

Theo bác sĩ Thanh, phẫu thuật robot đang mở ra nhiều cơ hội điều trị cho các bệnh lý trước đây phải mổ hở: “Robot đặc biệt hiệu quả trong những trường hợp không gian hẹp, vị trí khó tiếp cận và yêu cầu độ chính xác cao, như các khối u vùng trung thất hoặc đỉnh phổi”.

Hệ thống robot da Vinci Xi tại Bệnh viện FV . (Ảnh:FV)

Phẫu thuật robot đang được FV ứng dụng ở niệu khoa, sản phụ khoa, lồng ngực và ngoại tổng quát (hệ tiêu hóa, gan, mật, tụy), đồng thời sẽ mở rộng ở nhiều chuyên khoa khác trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, từ các bệnh lý đơn giản cho đến phức tạp. Bác sĩ thực hiện phẫu thuật bằng robot tại FV là các chuyên gia giàu kinh nghiệm và trải qua các khóa đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, hoàn thành các chứng chỉ nghiêm ngặt.

(Nguồn: Bệnh viện FV)