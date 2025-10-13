Triển lãm "Sản phẩm Công nghệ chiến lược quốc gia tại TPHCM" diễn ra tại Học viện Cán bộ TPHCM, sáng 13/10, quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược. Sự kiện chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, giới thiệu các thành tựu tiêu biểu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới xây dựng thành phố thông minh, hiện đại.

Sản phẩm UAV chữa cháy có thể kết hợp với hệ thống UAV giám sát, cảnh báo sớm, tạo thành chuỗi phản ứng phòng cháy chữa cháy khép kín, hỗ trợ khoanh vùng dựa trên dữ liệu nhiệt và mô phỏng AI. Sản phẩm có thiết kế chuyên biệt để dập lửa và hỗ trợ cứu hộ tại hiện trường cháy, hệ thống truyền hình ảnh theo thời gian thực.

Tại triển lãm, đại diện Tập đoàn CT Group cho biết, phía doanh nghiệp giới thiệu mẫu thiết bị bay không người lái (UAV) VTOL 4,4m được ứng dụng trong tuần tra, phát hiện cháy rừng, phá rừng, hoặc tuần tra dọc bờ biển, biên giới, hải đảo...; hay mẫu Hexarotor Firefighting UAV có thể hỗ trợ cứu hộ hoàn toàn tự động bằng AI trước khi cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đến.

Các đại biểu tìm hiểu robot lặn mini PROV-01 được sản xuất bởi Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. PROV-01 hoạt động ở độ sâu 60-100m, trang bị camera full HD, sonar đa tia, định vị DVL-A50 và các cảm biến hiện đại, tích hợp AI cho khả năng nhận dạng và định hướng thông minh. Thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt, an toàn, hiệu quả, phục vụ khảo sát công trình biển, giàn khoan, cáp ngầm, quan trắc môi trường và nghiên cứu khoa học.

Đây là thiết bị khảo sát ngầm điều khiển từ xa “Made in Vietnam” được phát triển trong khuôn khổ hợp tác cùng Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) và Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST).

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, AI và IoT, các doanh nghiệp như CMC, Viettel, QTSC, Mobifone giới thiệu hệ sinh thái AI, nền tảng chuyển đổi số, giải pháp an ninh mạng, robot hành chính, kiosk thông minh và camera Edge AI tiên tiến.

Kiosk thông minh cho phép tra cứu, khai báo và nộp hồ sơ trực tuyến nhanh chóng, giảm thiểu thời gian chờ đợi.

Nhiều sản phẩm robot có khả năng tương tác với khách tham quan, tăng tính trải nghiệm.



Trong lĩnh vực y tế thông minh và thiết bị y sinh, có sự xuất hiện của hệ thống robot phẫu thuật Da Vinci Xi, robot Modus V Synaptive ứng dụng AI, cùng các giải pháp chăm sóc sức khỏe và vaccine tích hợp IoT.

Robot chữa cháy có khả năng dò nhiệt, len lỏi vào khu vực hẻm nhỏ để hỗ trợ cứu hỏa.

Nhóm ngân hàng số, Blockchain, giáo dục STEM được đại diện bởi HDBank và Công ty giáo dục KDI, mang đến các mô hình giáo dục và robot STEM hiện đại, truyền cảm hứng sáng tạo cho thế hệ trẻ và cộng đồng doanh nghiệp.

Ngoài ra, các sản phẩm chip bán dẫn, robot, tự động hóa, năng lượng thông minh từ Khu công nghệ cao TPHCM (SHTP), Nextwaves và VB Tech nổi bật trong triển lãm, cùng công nghệ xanh, vật liệu mới và nông nghiệp thông minh của ALTA Group, khu công nghiệp sinh thái Net Zero 2050, VSIP, Đại học Quốc tế Miền Đông - Becamex IDC và Unifarm.