Không uống nước lọc, 6-7h mới ngủ

Thông tin TikToker Đan Thy - nhà sáng tạo nội dung sở hữu hơn 11,2 triệu lượt theo dõi trên TikTok mắc ung thư máu đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ bất ngờ và tiếc nuối khi cô gái phát hiện bệnh ở tuổi 23, thời điểm được xem là rực rỡ nhất của tuổi trẻ.

Trong video đăng tải trên trang Tiktok cá nhân, Đan Thy chia sẻ cô vừa trải qua quãng thời gian khó khăn sau khi nhận kết quả chẩn đoán ung thư máu. Chỉ sau một ngày đăng tải, đoạn video đã thu hút hơn 20 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận động viên.

“Tôi nói bị ung thư máu mà không ai tin. Ở tuổi 23 đáng lẽ phải đi du lịch, đi chơi với bạn bè thì lại mắc bệnh”, cô chia sẻ trong video của mình.

Nữ TikToker cho biết bản thân từng duy trì lối sống thiếu lành mạnh trong thời gian dài. Cô thường xuyên thức đến 6-7h mới ngủ, tắm khuya và gần như không uống nước lọc suốt nhiều năm.

“Có ngày tôi uống 4-5 ly trà sữa và suốt 3 năm gần như không uống nước lọc”, Đan Thy nói.

Theo cô, việc công khai bệnh tình không phải để than thở mà muốn nhắc nhở mọi người cần quan tâm sức khỏe nhiều hơn và đừng chủ quan với cơ thể mình.

Câu chuyện của Đan Thy nhanh chóng tạo nhiều tranh luận trên mạng xã hội về tình trạng sinh hoạt thiếu điều độ ở giới trẻ hiện nay, đặc biệt trong môi trường làm nội dung số nơi nhiều người thường xuyên thức khuya, làm việc cường độ cao và duy trì nhịp sống đảo lộn trong thời gian dài.

Ung thư máu là căn bệnh nguy hiểm do sự nhân lên bất thường của các tế bào máu. Ảnh; Gentica.

Dấu hiệu mờ nhạt

Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 10.525 ca ung thư huyết học mới, chiếm gần 6% tổng số ca ung thư, triệu chứng bệnh mờ nhạt, dễ nhầm khiến nhiều bệnh nhân chỉ được phát hiện khi ở giai đoạn muộn.

Theo ThS.BS. Nguyễn Quốc Nhật - Phó trưởng khoa Điều trị hóa chất, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, không ít người chỉ biết mắc bệnh khi tình trạng đã tiến triển.

Bác sĩ Nhật cho biết, ung thư máu được phân thành thể cấp tính và mạn tính. Trong đó, thể cấp thường diễn biến nhanh, triệu chứng rầm rộ và tiên lượng nặng hơn.

Các dấu hiệu của bệnh bao gồm mệt mỏi kéo dài, sốt, thiếu máu, nổi hạch, bầm tím, chảy máu bất thường hoặc nhiễm trùng tái diễn. Tuy nhiên, nhiều triệu chứng dễ bị bỏ qua vì giống các bệnh lý thông thường.

Để chẩn đoán ung thư máu, người bệnh cần thực hiện nhiều xét nghiệm chuyên sâu như xét nghiệm máu ngoại vi, tủy đồ, sinh thiết tủy xương cùng các xét nghiệm về miễn dịch, di truyền và đột biến gene nhằm phân loại bệnh và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Theo bác sĩ Nhật, hóa trị hiện vẫn là phương pháp điều trị cốt lõi đối với ung thư máu cấp. Ngoài ra, tùy từng trường hợp có thể kết hợp điều trị nhắm đích, hóa trị miễn dịch, ghép tế bào gốc hoặc liệu pháp tế bào.

Tuy nhiên, quá trình điều trị thường kéo dài và nhiều khó khăn. Người bệnh có thể gặp các tác dụng phụ như suy tủy, giảm miễn dịch, nhiễm trùng, thiếu máu, xuất huyết, tổn thương gan thận, buồn nôn và suy kiệt thể chất.

“Cuộc chiến với ung thư máu cấp là hành trình rất cam go. Người bệnh cần được hỗ trợ toàn diện cả về điều trị, dinh dưỡng lẫn tinh thần để vượt qua các đợt hóa chất nặng nề”, bác sĩ nói.

Các chuyên gia khuyến cáo, dù chưa thể khẳng định lối sống là nguyên nhân trực tiếp gây ung thư máu nhưng việc thức khuya kéo dài, ăn uống thiếu lành mạnh, sử dụng nhiều đồ uống có đường và bỏ bê sức khỏe đều có thể ảnh hưởng tiêu cực tới thể trạng và hệ miễn dịch. Vì vậy, người dân nên duy trì lối sống khoa học, ngủ đủ giấc, uống đủ nước, hạn chế đồ uống nhiều đường và chủ động khám sức khỏe khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường kéo dài.