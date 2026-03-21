Cuối tuần trước, bà H.T.M.T (59 tuổi, quê Đà Nẵng) cùng bạn bè đi du lịch và dừng nghỉ tại Thanh Hóa. Bất ngờ, bà T. đột ngột đau đầu dữ dội, ý thức chậm dần và nhanh chóng rơi vào hôn mê. Người đi cùng nhanh chóng đưa bà vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay lập tức, quy trình báo động đỏ nội viện được kích hoạt. Bệnh nhân được chỉ định chụp cộng hưởng từ, kết quả hình ảnh cho thấy tình trạng nguy kịch. Bà T. bị đột quỵ chảy máu não do vỡ túi phình mạch, máu tràn ra các khoang quanh não, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Các bác sĩ hội chẩn phải can thiệp mạch cấp cứu ngay lập tức để giành giật sự sống cho người bệnh.

Tuy nhiên, một tình huống khó khăn nảy sinh khi bà T. đi du lịch cùng bạn bè, không có người thân trực tiếp bên cạnh để ký cam kết phẫu thuật.

Không chần chứ, ê-kíp cấp cứu nhanh chóng gọi “Video Call” cho gia đình bà T. ở Đà Nẵng để giải thích tình trạng nguy kịch và phương án điều trị. Nhận được sự đồng thuận từ gia đình qua màn hình điện thoại, bác sĩ nhanh chóng đẩy bệnh nhân vào phòng can thiệp. Bác sĩ thực hiện kỹ thuật nút Coil để bít kín túi phình bị vỡ mà không cần phải mổ mở hộp sọ.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Mai Xuân Phương - Phó trưởng khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (Thanh Hoá) chia sẻ, đây là ca cấp cứu cực kỳ khẩn cấp do túi phình mạch não đã vỡ gây chảy máu ồ ạt, nguy cơ tử vong hoặc di chứng nặng là rất cao. Nếu chờ đợi cam kết của người thân, bệnh nhân rơi vào nguy hiểm.

Sau thời gian điều trị tích cực, hiện sức khỏe của bệnh nhân T. đã ổn định và hồi phục tri giác hoàn toàn. Bệnh nhân tiếp tục theo dõi và thực hiện các bài tập phục hồi chức năng.

Đột quỵ não do vỡ phình mạch thường diễn biến rất nhanh, thầm lặng và cực kỳ nguy hiểm. Khi bản thân hoặc người xung quanh đột ngột đau đầu dữ dội, buồn nôn, yếu chi hoặc rơi vào hôn mê, cần đưa đến cơ sở y tế sớm nhất để tận dụng "giờ vàng" cứu sống người bệnh.

