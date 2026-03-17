Ngày 17/3, Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM thông tin, cơ sở này vừa tiếp nhận một du khách bị đột quỵ cấp tính khi đang du lịch tại Côn Đảo (TPHCM).

Trước đó, ngày 15/3, ông H.V.N (59 tuổi, quê Thái Nguyên) đang chuẩn bị ăn trưa trong chuyến du lịch thì bất ngờ làm rơi đũa, tay phải yếu dần, miệng méo nhẹ và nói khó. Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, người thân lập tức đưa ông đến Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ trong đoàn bác sĩ luân phiên Đợt 8 của Sở Y tế TPHCM ghi nhận bệnh nhân tỉnh táo nhưng nói khó, liệt mặt nhẹ và yếu nửa người phải. Điểm NIHSS - thang đánh giá mức độ nặng của đột quỵ là 4 điểm, tương ứng mức độ ban đầu được xem là nhẹ. Tuy nhiên, hình ảnh chụp CT sọ não lại cho thấy dấu hiệu nguy cơ diễn tiến nặng.

Bệnh nhân được cứu sống kịp thời. Ảnh: BVCC

Trước tình huống phức tạp, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Trung - bác sĩ thần kinh của đoàn luân phiên, đã lập tức kích hoạt hội chẩn từ xa với các chuyên gia đột quỵ của Bệnh viện Nhân dân 115.

Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ thống nhất chỉ định thuốc tiêu sợi huyết Alteplase nhằm tái thông mạch máu não khẩn cấp.

Khoảng 45 phút sau, tình trạng bệnh nhân đột ngột xấu đi, mất hoàn toàn khả năng nói và thông hiểu, liệt nửa người phải. Điểm đột quỵ NIHSS tăng từ 4 lên 20 điểm, vùng não thiếu máu đang lan rộng rất nhanh. Nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhân có thể bị liệt nặng suốt đời.

Ê-kíp lập tức chụp CT lại sọ não cho ông N. để loại trừ xuất huyết não. Khi kết quả xác nhận không có xuất huyết nội sọ, các bác sĩ quyết định hoàn tất liều thuốc tiêu sợi huyết tối đa theo phác đồ, đồng thời kích hoạt kế hoạch chuyển viện khẩn cấp.

Ngay lập tức, một chuyến trực thăng y tế đặc biệt đã được điều động khẩn cấp đưa bệnh nhân vào TPHCM. Chi phí cho chuyến bay này hơn 300 triệu đồng.

Trong suốt hành trình, ông N. vẫn được theo dõi sát và tiếp tục truyền thuốc tiêu sợi huyết để tận dụng tối đa “giờ vàng” điều trị đột quỵ.

Ngay khi trực thăng hạ cánh, Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM đã chuẩn bị sẵn xe cấp cứu và lập tức chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân dân 115.

Tại đây, ông N. được chụp mạch máu não bằng kỹ thuật DSA. Kết quả cho thấy cục máu đông đã được tái thông một phần nhờ thuốc tiêu sợi huyết được sử dụng từ tuyến đảo. Ê-kíp can thiệp nội mạch tiếp tục lấy huyết khối, giúp tái thông hoàn toàn mạch máu não cho người bệnh.

Chỉ vài giờ sau can thiệp, tình trạng ông N. đã cải thiện rõ rệt. Đến tối cùng ngày, bệnh nhân bắt đầu cử động chân tốt hơn, tỉnh táo và có dấu hiệu hồi phục ngôn ngữ.

Kết quả MRI sau 24 giờ cho thấy vùng não của người bệnh bị tổn thương nhỏ hơn nhiều so với diện tích mạch máu bị tắc ban đầu, dòng chảy mạch máu ổn định, đây một tín hiệu rất khả quan cho khả năng hồi phục lâu dài.

