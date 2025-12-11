Ngày 5/12, 25 bác sĩ, điều dưỡng từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hải Phòng lên đường vào xã Sơn Hòa (Đắk Lắk).

Tại đây, dù nước lũ đã rút từ lâu, nhưng chính quyền bà con nhân dân xã Sơn Hòa vẫn oằn mình khắc phục hậu quả. Trong nỗi bộn bề ấy, sự xuất hiện của đoàn y tế Hải Phòng như tiếp thêm nguồn động viên lớn. Vừa đặt chân tới Sơn Hòa, Đoàn ngay lập tức phối hợp chính quyền xã tổ chức khu vực khám chữa bệnh, phân luồng, bố trí chuyên khoa dù cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế sau lũ.

Ngày 6/12, chương trình khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí chính thức bắt đầu. Người dân đến thăm khám, phần lớn mắc bệnh về da liễu, hô hấp, những loại bệnh thường gặp sau lũ lụt. Hơn 300 lượt người được siêu âm, điện tim, đo đường huyết, tư vấn kỹ lưỡng và cấp thuốc điều trị. Mỗi bệnh nhân còn được trao túi thuốc gia đình và phần quà trị giá 200.000 đồng. Đoàn cũng hỗ trợ 40 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại nặng với trị giá 1 triệu đồng/suất. Lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng trực tiếp đến động viên cán bộ y tế tuyến cơ sở ở Sơn Hòa, đồng thời trao 100 triệu đồng hỗ trợ địa phương cho hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân.

ThS.BS Nguyễn Văn Đương - Trưởng khoa An dưỡng (Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương) cho biết những ngày làm việc tại Sơn Hòa, các y bác sĩ của Hải Phòng luôn giữ tác phong nghiêm túc, tận tâm với tinh thần làm hết việc chứ không làm hết giờ. “Chúng tôi luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ bà con bằng tất cả tấm lòng và khả năng của mình. Nhìn những người dân từng dầm mình trong nước lũ, giờ đây lại thiếu thốn thuốc men và kỹ năng chăm sóc sức khỏe ai cũng xót xa”, BS. Nguyễn Văn Đương cho hay.

Sự tận tình ấy của Đoàn y tế Hải Phòng chạm đến trái tim người dân Sơn Hòa. Nước lũ đã khiến cho khu nhà bà Thái Thị Tự ngập hơn 4 mét. Tất cả mọi thứ trong nhà đều bị nước lũ nhấn chìm. Giờ đây, được các bác sĩ thăm khám, tặng thuốc điều trị bà Tự xúc động: “Đoàn y tế chăm lo đủ thứ, từ xử lý nước đến thuốc men. Các bác sĩ khám rất kỹ, chúng tôi rất yên tâm”. Ông Châu Văn Sự (68 tuổi, ở xã Sơn Hòa) vô cùng cảm kích khi đoàn khám bệnh của TP. Hải Phòng giúp đỡ cho đồng bào lũ lụt thôn Thành Nội.

Không chỉ điều trị cho người dân, Đoàn y tế thành phố còn làm việc với Trung tâm Y tế địa phương về các nguy cơ dịch bệnh sau lũ, chia sẻ kinh nghiệm xử lý những vấn đề cấp bách để bảo vệ sức khỏe cộng đồng như môi trường, nguồn nước. Đây là nền tảng quan trọng giúp củng cố năng lực y tế tuyến cơ sở. Điều này góp phần nâng cao năng lực của lực lượng y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Hết ngày 7/12/2025, Đoàn y tế TP. Hải Phòng hoàn thành nhiệm vụ ở Sơn Hòa, để lại những hình ảnh đẹp về nghĩa tình, trách nhiệm và sự gắn kết giữa ngành y tế hai địa phương Hải Phòng - Đắk Lắk. Điều này càng thể hiện tình cảm kết nghĩa bền chặt giữa 2 địa phương là tỉnh Hải Dương và Phú Yên (cũ) trong nhiều năm qua.

Thu Hằng