Tại diễn đàn “Ứng dụng khoa học, công nghệ trong dự báo và cảnh báo sớm thiên tai” chiều 25/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, thiên tai diễn biến dồn dập và bất thường trên diện rộng.

Tính đến nay, cả nước đã có 409 người chết và mất tích, 727 người bị thương; hơn 337.000 ngôi nhà bị sập, đổ, trôi, hư hỏng hoặc tốc mái. Gần 553.500ha lúa, hoa màu và 376.800ha cây trồng khác bị ngập úng, thiệt hại nặng nề. Tổng thiệt hại kinh tế lên đến hơn 85.099 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tôn Quân, Phó Trưởng phòng Quản lý thiên tai cộng đồng và truyền thông cho biết, từ đầu năm đến nay đã xuất hiện 19 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông (chỉ kém kỷ lục năm 2017 đúng một cơn). Hiện một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động gần Philippines và có khả năng trở thành bão số 15 khi đi vào biển Đông.

Mưa lớn cực đoan đã gây lũ vượt mốc lịch sử trên 13 tuyến sông ở Bắc Bộ và Trung Bộ, khiến nhiều đô thị và vùng trũng thấp chìm trong nước: Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa…

Nhiều nơi phải hứng chịu liên tiếp các hiện tượng thiên tai: bão nối bão, lũ nối lũ, lũ quét và sạt lở đất – đặc biệt ở miền núi phía Bắc và Trung Bộ - gây đe dọa lớn đến an toàn hồ đập, giao thông, cơ sở hạ tầng và tính mạng người dân.

Riêng đợt mưa lũ từ 16-20/11 tại miền Trung đã làm 102 người chết và mất tích; hơn 200.900 ngôi nhà bị ngập; 119 vị trí quốc lộ, tỉnh lộ sạt lở, ách tắc; hơn 82.100ha lúa, hoa màu và 117.000ha cây trồng thiệt hại. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 13.248 tỷ đồng.

Ông Quân cảnh báo những tháng cuối năm 2025, Trung Bộ còn đối diện nguy cơ mưa lũ lớn. Áp thấp nhiệt đới ngoài Philippines có thể mạnh lên thành bão, gây mưa to cho Nam Trung Bộ.

“Các địa phương cần tranh thủ thời tiết thuận lợi để khắc phục hậu quả, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng ứng phó các đợt thiên tai tiếp theo”, ông Quân nhấn mạnh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết thời gian tới sẽ tập trung nâng cao chất lượng dự báo - cảnh báo, tăng dày trạm đo mưa và xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai đến từng thôn, bản. Các địa phương được yêu cầu rà soát, di dời dân khỏi vùng nguy cơ cao, điều chỉnh cơ cấu sản xuất theo hướng thuận thiên.

Ngành chức năng sẽ tiếp tục nâng cấp đê điều, hồ chứa, điều chỉnh quy trình vận hành hồ để dành dung tích phòng lũ; đồng thời đẩy mạnh truyền thông, ứng dụng công nghệ, hợp tác quốc tế và huy động nguồn lực giúp người dân phục hồi bền vững sau thiên tai.

Ngành khí tượng thủy văn cho biết sẽ tiếp tục nâng cấp công nghệ dự báo, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế để nâng cao khả năng cảnh báo sớm, giảm thiểu rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan.

