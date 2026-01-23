Ngày 23/1, Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM tổ chức chương trình huấn luyện cấp cứu ngưng tim ngoại viện theo mô hình trạm cho nhân viên tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Hoạt động nhằm trang bị kỹ năng sơ cứu thiết yếu cho đội ngũ làm việc tại khu vực tập trung đông đúc người dân.

TS.BS Huỳnh Quang Đại, Phụ trách điều hành Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2, nhấn mạnh vai trò then chốt của cộng đồng trong cấp cứu ngừng tim.

"Nhân viên y tế không phải lúc nào cũng có mặt mà những người xung quanh, cộng đồng mới ở bên cạnh bệnh nhân lúc đó. Thời gian vàng để cấp cứu ngừng tim chỉ có 5 phút trong khi thời gian để xe cấp cứu tới nơi lâu hơn", bác sĩ Đại cho biết.

TS.BS Huỳnh Quang Đại đang hướng dẫn kỹ năng cứu người.

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2, trung bình mỗi ngày đều có ca ngừng tim ngoại viện. Nhiều trường hợp khi đến nơi đã quá trễ - bệnh nhân ngừng tim trước đó 15-30 phút và không thể cứu sống.

"Nếu bệnh nhân được cấp cứu kịp thời, chúng tôi có thể áp dụng ECMO - biện pháp hiện đại nhất mà các nước như Mỹ, châu Âu đã sử dụng. Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp mặc dù cứu sống nhưng bệnh nhân không tỉnh táo hoàn toàn vì não đã bị tổn thương", bác sĩ Đại chia sẻ.

Các chuyên gia y tế đánh giá, việc người dân học sơ cấp cứu, đặc biệt là cấp cứu ngưng tim, không chỉ giúp bác sĩ mà giúp cho cả cộng đồng và nâng y tế của cả nước lên một bậc mới.

Nhân viên y tế đang hướng dẫn thực hiện sơ cứu ngưng tim

Quy trình cấp cứu ngưng tim theo chuẩn Bộ Y tế:

Quy trình được thiết kế đơn giản theo nguyên tắc C-A-B (tuần hoàn - đường thở - hô hấp), ưu tiên ép tim để duy trì tuần hoàn máu.

Bước 1: Đảm bảo an toàn hiện trường, lay nhẹ vai và gọi to để kiểm tra phản ứng của nạn nhân. Nếu người bệnh không đáp ứng, gọi người hỗ trợ ngay.

Bước 2: Hô to "Ai đó gọi 115 giúp tôi!" và yêu cầu mang máy AED đến nếu có.

Bước 3: Đặt nạn nhân nằm ngửa trên mặt phẳng cứng, kiểm tra mạch cảnh trong vòng 10 giây và quan sát hô hấp. Nếu người bệnh không thở hoặc không có mạch, bắt đầu CPR ngay.

Bước 4: Thực hiện hồi sinh tim phổi (CPR) bằng cách ép tim ngoài lồng ngực tại vị trí 1/2 dưới xương ức, độ sâu 5-6cm đối với người lớn, tần số 100-120 lần/phút. Tỷ lệ 30 lần ép tim - 2 lần thổi ngạt. Lưu ý, nếu không được đào tạo, chỉ ép tim liên tục cũng được chấp nhận.

Bước 5: Sử dụng máy AED khi có, làm theo hướng dẫn giọng nói và tiếp tục ép tim sau khi sốc điện. Chỉ dừng CPR khi có đội y tế chuyên nghiệp đến, nạn nhân có dấu hiệu sống, người cấp cứu kiệt sức hoặc có chỉ định y khoa ngưng hồi sức.

Nhân viên y tế thực hiện các bước sơ cứu ngưng tim

XEM VIDEO HƯỚNG DẪN SƠ CỨU NGƯNG TIM:

Về việc đào tạo sơ cấp cứu cho cộng đồng, bác sĩ Đại cho biết Sở Y tế TPHCM đã tiến hành thực hiện các dự án đào tạo sơ cấp cứu cho cộng đồng, xây dựng chương trình, tài liệu và video ngắn để mọi người có thể học trên các phương tiện truyền thông. Sắp tới, thành phố sẽ đẩy mạnh việc sơ cấp cứu cho cộng đồng.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã trao tặng 6 máy khử rung tim tự động (AED)

Dịp này, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã trao tặng, lắp đặt 6 máy khử rung tim tự động (AED) cho tuyến metro số 1. PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, việc trang bị AED tại metro là một phần trong chương trình đưa thiết bị cấp cứu ra cộng đồng, ưu tiên các khu vực tập trung đông người.

"Máy AED được ví như cánh tay nối dài của bác sĩ, cho phép người dân khi được huấn luyện có thể tham gia cứu người trong những khoảnh khắc sinh tử", lãnh đạo bệnh viện cho biết.