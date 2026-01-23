Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) thông tin, trong thời gian gần đây đã tiếp nhận nhiều trường hợp ngừng tuần hoàn xảy ra ở ngoại viện. Riêng Khoa Hồi sức nội khoa và Chống độc, Trung tâm Hồi sức tích cực đã tiếp nhận tới 9 ca ngừng tuần hoàn ngoại viện chỉ trong vòng một tháng.

Tương tự, tại Bệnh viện Đa khoa Ba Vì (Hà Nội), các bác sĩ vừa cấp cứu thành công một trường hợp ngừng tuần hoàn ngoại viện trong tình trạng hết sức nguy kịch. Người bệnh được đưa vào Khoa Cấp cứu khi đã ngừng thở, ngừng tim, hôn mê sâu, toàn thân tím tái, đồng tử hai bên giãn rộng.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cũng cứu sống một trường hợp ngừng tuần hoàn ngoại viện. Người đàn ông này đang chơi tennis thì bất ngờ ngã gục. Thời gian từ lúc xảy ra sự cố đến khi được đưa vào bệnh viện khoảng 10 phút.

Theo các bác sĩ, số lượng người bệnh ngừng tuần hoàn ngoại viện thường có xu hướng gia tăng vào dịp cuối năm và cận Tết Nguyên đán. Đây là giai đoạn thời tiết lạnh, nhiều người dân sinh hoạt thất thường, ăn uống nhiều chất béo, rượu bia, căng thẳng và mệt mỏi kéo dài, đây là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ biến cố tim mạch.

Ngừng tuần hoàn là tình trạng tim ngừng bơm máu, khiến máu không thể lưu thông đến các cơ quan trong cơ thể. Ngừng tuần hoàn ngoại viện là tình trạng tim ngừng đập đột ngột xảy ra ở bên ngoài cơ sở y tế, như tại nhà, nơi công cộng hoặc trên đường. Khi được phát hiện và xử trí ban đầu kịp thời, đúng cách, cơ hội sống sót của người bệnh sẽ được cải thiện đáng kể.

Ép tim sớm có thể làm tăng nhiều lần cơ hội sống sót

Các bác sĩ Khoa Hồi sức nội khoa và Chống độc, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhấn mạnh, với người bệnh ngừng tuần hoàn - hô hấp, việc tiến hành cấp cứu ngay lập tức là yếu tố sống còn.

Mỗi phút chậm trễ đều có thể đánh mất một sinh mạng. Chỉ sau vài phút thiếu máu, tế bào não đã tổn thương không hồi phục, người bệnh có thể tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề.

Các chuyên gia cho biết, ngừng tuần hoàn có thể xảy ra rất đột ngột, không có dấu hiệu cảnh báo. Tuy nhiên, một số trường hợp trước đó có thể xuất hiện các triệu chứng như đau tức ngực, hồi hộp, khó thở, da mặt tái xanh. Khi đã ngừng tuần hoàn, người bệnh thường mất ý thức, lay gọi không đáp ứng, ngừng thở hoặc thở ngáp, không bắt được mạch cảnh hoặc mạch bẹn.

Bệnh nhân được cứu sống sau khi ngừng tuần hoàn ở bên ngoài Bệnh viện Đa khoa Ba Vì. Ảnh: BVCC

Theo điều dưỡng Nguyễn Thu Huyền, Khoa Hồi sức nội khoa và Chống độc, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các biện pháp cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản gồm ép tim ngoài lồng ngực, giải phóng đường thở và hô hấp nhân tạo.

Theo khuyến cáo, những người chứng kiến cần nhanh chóng nhận biết tình trạng ngừng tuần hoàn của bệnh nhân và gọi cấp cứu 115. Khi đó, những người chứng kiến cần đặt nạn nhân nằm ngửa trên mặt phẳng cứng, tiến hành ép tim ngoài lồng ngực với độ sâu 5-6cm, tốc độ 100-120 lần/phút, hạn chế tối đa việc gián đoạn ép tim. Đồng thời, bạn thực hiện mở thông đường thở đúng kỹ thuật và thổi ngạt hoặc bóp bóng qua mặt nạ nếu có điều kiện.

Việc ép tim cần được duy trì liên tục cho đến khi tim người bệnh đập trở lại hoặc có nhân viên y tế tới hỗ trợ. Các chuyên gia nhấn mạnh, ép tim sớm có thể làm tăng gấp nhiều lần cơ hội sống sót.

BSCKI Đỗ Anh Sơn, Khoa Hồi sức tích cực, Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khuyến cáo, người dân nên chủ động khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý tim mạch. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau tức ngực, khó thở, choáng váng, cần đến cơ sở y tế ngay. Bên cạnh đó, người dân cũng nên được trang bị kỹ năng sơ cứu, hồi sinh tim phổi (CPR) nhằm hỗ trợ những người xung quanh trong tình huống khẩn cấp.