Ngày 27/7, bé T.G.H. (4 tuổi, trú tại Phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ trong tình trạng suy hô hấp, lơ mơ sau khi bị đuối nước tại bể bơi gần nhà. Bé được chẩn đoán suy hô hấp độ III và viêm phổi hít giờ thứ 2.

Theo gia đình, chiều cùng ngày, bé H. đi bơi cùng người thân. Chỉ 1–2 phút không để ý, bé bị phát hiện bất tỉnh, úp mặt dưới nước. Người thân hoảng hốt đã sơ cứu bằng cách ấn nhân trung, hút nước, bế vác trẻ. Sau khoảng 5 phút, bé ho, khạc và tỉnh lại nhưng tím tái. Bé được đưa đến cơ sở y tế gần nhất, đặt ống nội khí quản, dùng thuốc an thần, rồi chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Cấp cứu bệnh nhân đuối nước. Ảnh: BVCC.

Tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, bé được thở máy theo chiến lược bảo vệ phổi, hồi sức tuần hoàn và dùng kháng sinh điều trị viêm phổi nặng.

Bác sĩ Nguyễn Võ Lộc, Phó Trưởng khoa, cho biết sơ cứu sai cách như bế vác hay áp dụng biện pháp dân gian có thể làm nước tràn vào phổi, gây co thắt cơ hô hấp, cản trở trao đổi oxy, dẫn đến tổn thương nghiêm trọng. Những sai lầm này còn làm mất “thời gian vàng” để hồi sức tim phổi, khiến tình trạng bệnh nhi thêm nguy kịch.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, bé được cai thở máy, chuyển sang thở oxy qua gọng. Tình trạng suy hô hấp cải thiện, các chỉ số huyết động ổn định. Sau 10 ngày, bé hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.

Bác sĩ Lộc nhấn mạnh, sơ cứu đúng cách là yếu tố quyết định khi trẻ bị đuối nước. Nguyên nhân tử vong chủ yếu là tổn thương não do thiếu oxy. Não chỉ chịu được thiếu oxy trong 4–5 phút; nếu vượt quá, trẻ có nguy cơ tổn thương não không hồi phục hoặc tử vong.

Tuy nhiên, trong lúc quá hoảng loạn, nhiều phụ huynh đã bế vác trẻ và áp dụng một số biện pháp dân gian, khiến quá trình cấp cứu bị chậm trễ. Không chỉ vậy, những thao tác này còn tiềm ẩn nguy cơ khiến nước tràn vào phổi, gây co thắt cơ hô hấp, cản trở việc trao đổi oxy và dẫn đến tổn thương hô hấp nghiêm trọng.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần trang bị kỹ năng sơ cứu cơ bản. Khi phát hiện trẻ bất tỉnh, không thở, cần lập tức hồi sức tim phổi và đưa đến cơ sở y tế gần nhất, không bế vác ngược lên chạy. Khi cho trẻ đi bơi, người lớn phải luôn giám sát chặt chẽ, không rời mắt dù chỉ vài giây. Trẻ nhỏ cần được trang bị áo phao và tránh khu vực nước sâu nếu chưa biết bơi.

