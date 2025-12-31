Mang thai là một hành trình kỳ diệu nhưng cũng đầy thử thách. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản và sản khoa, BS. Nguyễn Vũ Bình (Khoa Sản - Phụ khoa - Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc) chia sẻ: "Một thai kỳ khỏe mạnh không chỉ bắt đầu từ lúc que thử hiện lên hai vạch, mà cần được gieo mầm từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cả cha và mẹ ít nhất 3 tháng trước đó."

Bác sĩ sản khoa Nguyễn Vũ Bình chia sẻ lộ trình 3 tháng chuẩn bị trước khi mang thai giúp các cặp đôi sẵn sàng đón con yêu khoẻ mạnh, thuận lợi.

Bác sĩ Nguyễn Vũ Bình hiện đang công tác tại Bệnh viện Hồng Ngọc và giảng dạy tại Đại học Y Hà Nội.

Tháng thứ nhất

Đây là giai đoạn then chốt nhằm chủ động loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn trước khi mang thai. BS. Bình khuyến cáo các cặp đôi nên chuẩn bị kỹ lưỡng thông qua việc khám tiền hôn nhân hoặc tiền thai sản. Cả hai vợ chồng nên thực hiện kiểm tra sức khỏe tổng quát, xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm như viêm gan B, HIV, giang mai… đồng thời đánh giá sức khỏe sinh sản để sớm phát hiện và can thiệp kịp thời các vấn đề như hội chứng buồng trứng đa nang, chất lượng tinh trùng kém hoặc những bất thường khác.

BS. Bình khám tư vấn tiền hôn nhân cho các cặp đôi

Bên cạnh đó, người mẹ nên bắt đầu bổ sung acid Folic. Đây được xem là thời điểm vàng để uống acid Folic với liều tối thiểu 400 mcg mỗi ngày, giúp giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh và tạo nền tảng phát triển khỏe mạnh cho thai nhi ngay từ những tuần đầu.

Ngoài ra, tiêm phòng đầy đủ cũng là bước không thể bỏ qua. Trong trường hợp chưa có kháng thể, người mẹ cần tiêm phòng các bệnh nguy hiểm như cúm, thủy đậu, đặc biệt là sởi - quai bị - rubella. Việc tiêm chủng nên được hoàn tất trước khi mang thai ít nhất từ 1 đến 3 tháng để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Tháng thứ 2

Sau khi cơ thể đã được tầm soát y tế đầy đủ, tháng thứ hai là thời điểm lý tưởng để tối ưu hóa “môi trường” cho quá trình thụ thai diễn ra thuận lợi. Ở giai đoạn này, các cặp đôi cần đặc biệt chú trọng đến lối sống và thói quen sinh hoạt hằng ngày.

Trước khi mang thai, người mẹ cần có chế độ dinh dưỡng tốt, chú ý bổ sung thêm vitamin

Theo BS. Bình, thời gian này, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò then chốt. Các bữa ăn nên ưu tiên thực phẩm giàu kẽm, sắt, canxi cùng các vitamin cần thiết nhằm nâng cao sức khỏe sinh sản cho cả hai vợ chồng. Bác sĩ lưu ý người chồng cần hạn chế tối đa rượu bia, thuốc lá để bảo vệ và cải thiện chất lượng tinh trùng.

Bên cạnh đó, việc kiểm soát cân nặng là yếu tố không thể bỏ qua. Chỉ số BMI quá cao hoặc quá thấp đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình rụng trứng và khả năng thụ thai. Duy trì cân nặng lý tưởng thông qua các hoạt động vận động nhẹ nhàng như yoga, đi bộ hay giãn cơ giúp cơ thể khỏe mạnh và cân bằng nội tiết tốt hơn.

Cuối cùng, giảm căng thẳng tinh thần là chìa khóa quan trọng trong giai đoạn này. Stress được xem là “kẻ thù” của nội tiết tố, có thể làm gián đoạn chu kỳ sinh sản. Vì vậy, BS. Bình luôn khuyến khích các cặp đôi giữ tinh thần thoải mái, ngủ đủ giấc và tạo cho mình một trạng thái tâm lý tích cực, sẵn sàng nhất cho hành trình đón con yêu.

Tháng thứ 3

Đây là thời điểm quan trọng để các cặp đôi sẵn sàng đón nhận tin vui. Mọi sự chuẩn bị trước đó sẽ phát huy hiệu quả rõ rệt nếu được thực hiện đúng cách và đúng thời điểm. Trước hết, việc xác định chính xác thời điểm rụng trứng đóng vai trò then chốt. BS. Nguyễn Vũ Bình hướng dẫn chị em theo dõi chu kỳ kinh nguyệt, sử dụng que thử rụng trứng hoặc quan sát sự thay đổi của dịch nhầy cổ tử cung để nhận biết “cửa sổ thụ thai” (khoảng thời gian dễ mang thai nhất).

Song song với đó, các cặp đôi nên duy trì tần suất sinh hoạt vợ chồng đều đặn mà không tạo áp lực tâm lý. Việc sinh hoạt vợ chồng khoảng 2-3 lần mỗi tuần, đặc biệt tập trung vào những ngày quanh thời điểm rụng trứng, sẽ giúp tăng khả năng gặp gỡ tự nhiên giữa trứng và tinh trùng.

Bác sĩ Bình thường xuyên tham gia các hội thảo sản khoa để nâng cao chuyên môn.

Bác sĩ khuyên các cặp đôi hãy lắng nghe và chăm sóc cơ thể một cách nhẹ nhàng. Tiếp tục bổ sung vitamin dành cho phụ nữ chuẩn bị mang thai, giữ tinh thần thoải mái, hạnh phúc và sẵn sàng đón chào sự xuất hiện của mầm sống mới.

Trải qua từng ca phẫu thuật, từng ca đỡ đẻ, bác sĩ Bình càng yêu thêm công việc của mình

“Mỗi cặp đôi là một trường hợp riêng biệt. Nếu bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng sau 6 tháng đến 1 năm (tùy độ tuổi) vẫn chưa có tin vui, đừng quá lo lắng. Hãy tìm đến các chuyên gia để được siêu âm chẩn đoán và tư vấn phác đồ cá nhân hóa sớm nhất", BS. Nguyễn Vũ Bình chia sẻ thêm.