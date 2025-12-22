Rau dền có cả loại xanh và đỏ tím, rất dễ trồng, khi nấu nhanh mềm có giá trị dinh dưỡng cao. Đặc biệt với người trung niên và cao tuổi, rau dền được coi là thực phẩm hỗ trợ xương hiệu quả, thậm chí được ví như “vua canxi” tự nhiên.

Trong quan niệm phổ biến, nhiều người cho rằng muốn bổ sung canxi thì chỉ cần uống sữa. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc hấp thu canxi không đơn giản như vậy. Các tài liệu dinh dưỡng tại Mỹ và châu Âu đều chỉ ra rằng khả năng hấp thu canxi phụ thuộc mạnh vào sự kết hợp với các vi chất khác, chứ không chỉ riêng lượng canxi đưa vào cơ thể.

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), tỷ lệ hấp thu canxi từ sữa trung bình khoảng 30%, có thể giảm theo tuổi tác. Trong khi đó, các nguồn canxi thực vật khi đi kèm với magie và vitamin K có thể cải thiện quá trình gắn canxi vào mô xương. Rau dền là một trong những loại thực phẩm có sự kết hợp tự nhiên này.

Rau dền dễ trồng, dễ chế biến, chứa nhiều chất dinh dưỡng. Ảnh: Aboluowang

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, 100g rau dền chứa hơn 200mg canxi, cao hơn so với sữa bò tính trên cùng khối lượng. Không chỉ bổ sung canxi, rau dền còn hỗ trợ nhu động ruột, giúp phòng ngừa táo bón - một vấn đề phổ biến ở người cao tuổi, được các tổ chức y tế châu Âu xem là yếu tố ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống.

Khi mật độ xương suy giảm, nguy cơ té ngã và gãy xương tăng cao, đặc biệt là gãy cổ xương đùi - chấn thương nghiêm trọng có thể dẫn đến mất khả năng vận động lâu dài. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cảnh báo rằng loãng xương là nguyên nhân hàng đầu gây gãy xương ở người cao tuổi và dinh dưỡng đóng vai trò then chốt trong phòng ngừa.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng canxi không phải yếu tố duy nhất quyết định sức khỏe xương. Protein, vitamin D, vận động và tiếp xúc ánh nắng mặt trời đều cần thiết. Rau dền không phải là giải pháp duy nhất nhưng giúp giải quyết một vấn đề cốt lõi: nguồn canxi dồi dào, dễ hấp thu và phù hợp với người lớn tuổi, đặc biệt với những người không dung nạp lactose.

Ngoài ra, rau dền chứa nitrate tự nhiên ở mức hợp lý. Nitrate từ rau xanh khi tiêu thụ điều độ có thể hỗ trợ cải thiện chức năng mạch máu. Rau nên được nấu chín để đảm bảo an toàn và dễ tiêu hóa.

Một trường hợp được nêu cho thấy bệnh nhân 70 tuổi bị loãng xương nặng, sau khi duy trì ăn rau dền 3 lần mỗi tuần, kết hợp vận động và phơi nắng, mật độ xương đã cải thiện rõ rệt sau khoảng 6 tháng.

Dù rau dền có nhiều lợi ích, bạn cũng không nên ăn quá mức. Người có chức năng thận kém hoặc nồng độ axit uric cao cần sử dụng với lượng phù hợp. Các tổ chức y tế quốc tế đều thống nhất rằng ăn uống cân bằng và đa dạng vẫn là nguyên tắc quan trọng nhất.