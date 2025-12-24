1. Không ăn tối quá muộn hoặc quá nhiều Ăn tối quá muộn hoặc khẩu phần lớn là sai lầm phổ biến. Khi đó, hệ tiêu hóa buộc phải hoạt động tích cực trong lúc cơ thể đang chuẩn bị nghỉ ngơi, dễ gây khó tiêu, đầy bụng và trào ngược dạ dày. Việc ăn nhiều vào buổi tối cũng làm tăng nguy cơ rối loạn giấc ngủ. Theo Times of India, thói quen ăn khuya thường xuyên có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa và làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa. Bữa tối quá nhiều năng lượng trong khi mức độ vận động đã giảm dễ khiến lượng calo dư thừa chuyển thành mỡ tích trữ, dẫn đến tăng cân và rối loạn chuyển hóa. Giải pháp phù hợp là ăn tối trước giờ đi ngủ ít nhất 2-3 tiếng, với khẩu phần vừa phải. Bữa tối nên nhẹ nhàng hơn bữa trưa và tập trung vào sự cân bằng dinh dưỡng thay vì số lượng. Bạn không nên ăn quá nhiều vào bữa tối. Ảnh minh họa: Ban Mai

2. Không ăn nhiều đồ chiên rán và thực phẩm chế biến sẵn Thực phẩm chiên rán, nhiều dầu mỡ hoặc chế biến sẵn được nhiều người yêu thích nhưng không phù hợp cho bữa tối. Những món ăn này chứa nhiều chất béo bão hòa, muối và đường, gây áp lực lớn cho hệ tiêu hóa vào ban đêm. Theo NDTV, ăn các món nhiều dầu mỡ vào buổi tối dễ gây đầy bụng, ợ nóng và làm chậm quá trình tiêu hóa. Tiêu thụ thường xuyên thực phẩm siêu chế biến, đặc biệt vào bữa tối, có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch và các vấn đề sức khỏe mạn tính. Thay vào đó, bạn nên ưu tiên các món ăn tươi, ít chế biến như rau củ, cá, thịt nạc, đậu và ngũ cốc nguyên hạt để giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

3. Không vừa ăn tối vừa xem điện thoại Ăn tối khi sử dụng điện thoại hoặc làm việc khiến nhiều người không kiểm soát được lượng thức ăn nạp vào. Khi não bộ không tập trung vào việc ăn uống, tín hiệu no đến chậm hơn, làm tăng nguy cơ ăn quá mức. Theo nghiên cứu của Đại học Birmingham (Anh), thói quen ăn uống thiếu chú ý có thể dẫn đến tiêu thụ nhiều calo hơn và góp phần gây tăng cân. Việc mất tập trung khi ăn làm giảm khả năng cảm nhận hương vị và ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa.

4. Không uống quá nhiều nước trong khi ăn Dù nước rất cần thiết cho cơ thể, việc uống quá nhiều trong lúc ăn tối có thể làm loãng dịch vị và enzyme tiêu hóa, khiến quá trình phân giải thức ăn kém hiệu quả hơn. Thói quen này dễ gây đầy bụng và khó tiêu. Cách hợp lý là uống nước trước bữa ăn khoảng 20-30 phút và chỉ uống từng ngụm nhỏ khi đang ăn nếu cần.