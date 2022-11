Mua vật 'trừ tà', người phụ nữ ở TT-Huế mất hàng tỷ đồng

Ngày 11/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh TT-Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Hữu Sỹ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra của công an, vào tháng 3/2022, chị Nguyễn Thị T.T. (trú TP Huế, tỉnh TT-Huế) cùng bạn đi du lịch ở thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) sau đó cùng ghé về thăm nhà người bà con của bạn là Lê Thị Mỹ H.

Đối tượng Võ Hữu Sỹ (giữa) bị bắt để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: VKSND tỉnh TT-Huế

Tại đây, chị T. gặp Võ Hữu Sỹ (SN 1977, trú tại 92/37/8/9 Nguyễn Xuân Nguyên, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) - là người đang sống chung như vợ chồng với H.

Sỹ tự giới thiệu là thầy phong thủy và mời chào chị T. mua một viên đá màu xanh nhỏ với lời giới thiệu đá có năng lượng tâm linh, thu nạp tài lộc. Chị T. đồng ý mua rồi chuyển khoản cho Sỹ số tiền 6,2 triệu đồng.

Nhận thấy chị T. là người sùng bái phong thủy nên Sỹ nảy sinh lòng tham, tiếp tục lừa chị T. mua thêm đá phong thuỷ để bàn làm việc giúp công việc, cuộc sống suôn sẻ. Chị T. tin tưởng nên mua tiếp và chuyển cho Sỹ 23,3 triệu đồng.

Thời gian sau đó, Sỹ tiếp tục liên lạc với chị T. qua điện thoại, bịa ra câu chuyện nằm mơ gặp 8 vị đi cùng chuyến xe vào tìm gặp, trong đó có ông ngoại, cậu ruột và bà cô của chị T. mong muốn đầu thai và phải chôn trấn trạch tại nhà chị T. đang ở; nếu không lâu dài sẽ mang tai họa, người nhà sẽ gặp chuyện.

Chị T. lo lắng nên mời Sỹ ra Huế để cúng trấn yểm ở nhà của mình tại TP Huế.

Cuối tháng 3/2022, Sỹ ra nhà chị T. ở Huế cúng và giả như bị người khác nhập vào, đưa ra các yêu cầu phải lo cúng trấn trạch để chị T. phải chuyển khoản tiền cho Sỹ mua các vật phẩm.

Trong thời gian từ tháng 4/2022 đến tháng 8/2022, Sỹ tiếp tục yêu cầu chị T. chuyển tiền để lo việc thờ cúng, xây lăng, trừ tà… theo sự chỉ dẫn của Sỹ. Trên thực tế, Sỹ lừa dối chị T. và chỉ mua một số đồ vật bình thường như cục đá, nước tắm, tượng Quan thế âm bồ tát, ông thần tài,... có giá trị thấp.

Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, Võ Hữu Sỹ khai nhận không làm việc gì liên quan cúng phong thủy, từ trước đến nay không nhận cúng phong thủy cho ai khác nhưng do lòng tham, Sỹ đã lợi dụng tâm lý và lòng tin của chị T., bịa ra nhiều lý do buộc chị T. phải mua các đồ thờ cúng theo chỉ dẫn của mình để chiếm đoạt số tiền rất lớn (trên 2,4 tỷ đồng), sử dụng vào mục đích cá nhân.