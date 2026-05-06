Nghị định 90/2026 có hiệu lực từ ngày 15/5 quy định phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với các hành vi gồm: Không ghi đầy đủ, rõ ràng vào đơn thuốc hoặc hồ sơ bệnh án thông tin về tên thuốc, hàm lượng, liều dùng, cách dùng và thời gian dùng thuốc theo quy định; Không kiểm tra đơn thuốc, phiếu lĩnh thuốc, tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, liều dùng, cách dùng thuốc khi cấp phát thuốc cho người bệnh; Không đối chiếu đơn thuốc với các thông tin về tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, hạn dùng và số lượng khi cấp phát thuốc cho người bệnh...

Điều này có nghĩa là những đơn thuốc viết tay "loằng ngoằng giun dế", khiến bệnh nhân và người bán thuốc không dịch được hoặc dịch không chính xác có thể bị phạt tới 2 triệu đồng với người kê đơn.

Ngoài ra, bác sĩ có thể bị phạt tới 20 triệu đồng nếu kê đơn thuốc không phù hợp với chẩn đoán và tình trạng bệnh của người bệnh.

Cùng mức phạt này còn có hành vi Kê vào đơn thuốc các sản phẩm không được kê đơn theo quy định; Kê đơn thuốc không phù hợp với tờ hướng dẫn sử dụng thuốc được Bộ Y tế phê duyệt, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị do Bộ Y tế ban hành/công nhận, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng hoặc Dược thư quốc gia của Việt Nam.

Ngoài bị phạt tiền, cá nhân sai phạm buộc phải chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh đối với hành vi vi phạm, bị tước quyền sử dụng giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong thời hạn từ 1-3 tháng.

So với quy định hiện hành trong Nghị định 117/2020, quy định mới không đưa hành vi Kê đơn thuốc biệt dược đắt tiền không cần thiết nhằm mục đích vụ lợi vào nhóm các hành vi bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

Trong quy định cũ, hành vi Không theo dõi tác dụng và không xử lý kịp thời tai biến do dùng thuốc ở người bệnh do mình trực tiếp điều trị và chỉ định dùng thuốc, bị xử phạt từ 5-10 triệu đồng.

Ở Nghị định 90 mới ban hành, hành vi Không theo dõi, phát hiện kịp thời các tai biến và báo cho người hành nghề trực tiếp điều trị khi cấp phát thuốc cho người bệnh bị xử phạt từ 1-2 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, người vi phạm sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong thời hạn từ 1-3 tháng, tương đương với mức phạt bổ sung dành cho các hành vi bị phạt từ 20-30 triệu đồng.

Mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi cấp phát, bán thuốc đã hết hạn dùng, thuốc bảo quản không đúng quy định ghi trên nhãn thuốc, thuốc đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ cho người sử dụng.