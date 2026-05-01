Những công dụng dân gian của lá trầu không như trị đau xương khớp, bệnh ngoài da có cơ sở khoa học hay không? Tôi nên sử dụng như thế nào để đảm bảo an toàn và hiệu quả? (Lê Vượng - Hà Nội).

Lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Lá trầu không là loại cây quen thuộc, thường mọc xanh tốt trong vườn nhà nhưng lại ít được sử dụng. Lá trầu không chứa tinh dầu với thành phần chính là chavicol, eugenol, caryophyllene và allylpyrocatechol. Ngoài ra, lá còn chứa các hợp chất phenol, tanin, vitamin C, B1, B2 và các khoáng chất vi lượng.

Trong dân gian, đây được xem như một “vị thuốc tự nhiên” có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, đặc biệt trong hỗ trợ điều trị các vấn đề ngoài da và xương khớp.

Lá trầu không là thảo dược có tính ấm, vị cay nồng, chứa tinh dầu kháng khuẩn, kháng nấm và chống viêm mạnh. Có nhiều ghi chép trong các sách y học cổ truyền về công dụng của loại lá này.

Lá trầu không có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

Hỗ trợ giảm đau xương khớp

Với những người thường xuyên đau nhức xương khớp do thời tiết, lá trầu không có thể giúp giảm triệu chứng. Cách đơn giản là giã nát lá, rang nóng cùng muối hột rồi bọc vào khăn để chườm lên vùng khớp đau. Người có bệnh chỉ cần thực hiện 1-2 lần mỗi ngày giúp giảm cảm giác đau, cứng khớp. Ngoài ra, ngâm chân tay bằng nước lá trầu ấm còn giúp kích thích tuần hoàn, đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi khi trời lạnh.

Làm dịu mề đay, mẩn ngứa

Lá trầu không có tính kháng khuẩn, hỗ trợ làm dịu các tình trạng mề đay, dị ứng ngoài da. Có thể dùng lá tươi rửa sạch, vò nhẹ rồi nấu nước tắm hằng ngày. Thêm một chút muối hột sẽ tăng hiệu quả sát khuẩn. Sau vài lần sử dụng, tình trạng ngứa và kích ứng da có thể giảm rõ rệt.

Hỗ trợ vệ sinh, kháng viêm cho phụ nữ sau sinh

Phụ nữ sau sinh có thể dùng nước lá trầu không để xông hoặc rửa vùng kín. Nước trầu giúp sát khuẩn, giảm viêm, giữ vùng da khô thoáng mà không gây mất cân bằng như một số dung dịch tẩy rửa mạnh.

Giảm gàu, nấm da đầu

Nước lá trầu không đun cùng vỏ bưởi hoặc sả có thể dùng để gội đầu, giúp làm sạch gàu, giảm ngứa và mang lại cảm giác dễ chịu cho da đầu.

Lưu ý khi sử dụng, trầu không có nhiều công dụng, không nên uống trực tiếp vì có tính nóng. Những người cơ địa nhiệt, dễ táo bón hoặc đang bị nhiệt miệng cần thận trọng. Khi sử dụng, nên chọn lá sạch, tránh lá gần mặt đất để hạn chế nhiễm bẩn.

Uống nước cam mỗi ngày, người phụ nữ ngỡ ngàng khi nhận kết quả khám TRUNG QUỐC - Không uống rượu bia, không ăn đồ chiên rán, người phụ nữ 58 tuổi bất ngờ khi được chẩn đoán mắc gan nhiễm mỡ do thói quen uống nước cam quá thường xuyên.

5 tác hại ít ai biết đến từ quả dứa Dứa là loại trái cây quen thuộc mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, ít ai biết nếu ăn dứa không đúng cách hoặc lạm dụng, loại quả này cũng có thể gây ra nhiều tác dụng phụ không mong muốn.