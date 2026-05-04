UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định xử phạt hành chính 80 triệu đồng đối với ông Lê Văn Ánh (SN 1992, chủ tiệm bánh mì Quốc Hùng, tại xã Ea Drăng) do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, gây hậu quả nghiêm trọng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, cơ sở bánh mì Quốc Hùng cũng bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 3 tháng, đồng thời phải chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến việc xử lý vụ ngộ độc, khám và điều trị cho các nạn nhân.

Trước đó, vào ngày 27/3, tiệm bánh mì Quốc Hùng đã bán khoảng 300 ổ bánh mì cho khách hàng.

Đến tối cùng ngày, trường hợp đầu tiên xuất hiện triệu chứng ngộ độc như sốt, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn. Sau đó số ca nhập viện tăng nhanh, nâng tổng số người bị ảnh hưởng lên 86 người.

Các bệnh nhân sau đó được đưa đến Trung tâm Y tế Ea H'leo điều trị, một số bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên.

Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cho thấy, trong 10 mẫu bệnh phẩm có 5 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Đối với mẫu thực phẩm, phát hiện 2 mẫu nhiễm Salmonella (rau và dăm bông) và 1 mẫu rau nhiễm vi khuẩn E.coli.

Cơ quan chức năng nhận định, Salmonella và E.coli là những tác nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm và nhiễm trùng đường ruột, thường xuất hiện trong các trường hợp thực phẩm không đảm bảo vệ sinh.