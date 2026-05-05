Vụ tai nạn giao thông xảy ra ở nước ngoài vào đầu tháng 3 khiến anh V.A.H (21 tuổi, tỉnh Điện Biên) bị đa chấn thương, mất ý thức, suy hô hấp. Anh được cơ sở y tế sở tại đặt nội khí quản cấp cứu trước khi chuyển về Việt Nam điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp nghiêm trọng. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân hôn mê sâu, phải thở qua ống nội khí quản, lồng ngực xuất hiện nhiều vết bầm tím, phổi giảm thông khí hai bên.

"Bệnh nhân bị suy hô hấp nặng do đa chấn thương, bao gồm chấn thương sọ não, chấn thương ngực đụng dập nhu mô phổi hai bên", ThS.BS Dương Văn Ninh, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, chia sẻ với VietNamNet chiều 5/5.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển vào phòng hồi sức tích cực với nhiều biện pháp chuyên sâu như thở máy, an thần, phối hợp kháng sinh, lọc máu liên tục và mở khí quản.

Trong quá trình điều trị, tình trạng bệnh nhân nhiều lần diễn biến nguy kịch. "Căng thẳng nhất là vào ngày thứ 3 sau khi nhập viện. Nguy cơ tử vong của bệnh nhân lên tới 90%", bác sĩ Ninh nhớ lại. Khi đó, chỉ số bão hòa oxy trong máu (SpO2) có thời điểm chỉ duy trì ở mức 70-80% (bình thường phải trên 95%), đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính lồng ngực cho thấy tổn thương lan tỏa tại cả hai phế trường với hình ảnh kính mờ và đông đặc, phù hợp với chẩn đoán hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) trên nền đa chấn thương nặng.

Trước diễn biến phức tạp, các bác sĩ từng hội chẩn chỉ định chuyển tuyến trên để thực hiện kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo) hỗ trợ hô hấp do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên chưa thực hiện được. Tuy nhiên, do tình trạng bệnh nhân quá nặng, nguy cơ tử vong trong quá trình vận chuyển rất cao nên phương án điều trị tích cực tại chỗ được lựa chọn.

Sau hơn 2 tháng điều trị tích cực với 1,5 tháng hôn mê, anh H. đủ điều kiện xuất viện. Ảnh: BVCC

Suốt 2 tháng trời, người bệnh được theo dõi liên tục 24/24 giờ, thực hiện nhiều đợt lọc máu, chăm sóc hô hấp chuyên sâu và điều chỉnh phác đồ phù hợp theo từng giai đoạn tiến triển.

Sau tổng cộng 1,5 tháng hôn mê, suy hô hấp nặng với tiên lượng tử vong rất cao, tình trạng sức khỏe của anh H. dần cải thiện rõ rệt. Đến ngày 5/5, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, chức năng hô hấp phục hồi tốt, cai thành công máy thở, rút canyl khí quản, tự thở ổn định, phổi thông khí tốt và các chỉ số sinh tồn trở về giới hạn bình thường.

"Với nhiều trường hợp nguy kịch tương tự bệnh nhân này, người thân đã 'buông tay' xin đưa về nhưng gia đình anh H. thực sự quyết tâm, tin tưởng vào bác sĩ. Cùng với sức trẻ của bệnh nhân, sự quyết tâm của gia đình là động lực cho các thầy thuốc cùng tạo ra kỳ tích vỡ òa, nhất là trong điều kiện thiết bị chuyên môn của một bệnh viện miền núi", bác sĩ Ninh chia sẻ.