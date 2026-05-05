Ngày 5/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu vừa xử trí thành công một trường hợp hy hữu khi bệnh nhân bị dị vật kim loại dạng đai ốc siết chặt dương vật trong thời gian dài.

Bệnh nhân là anh T. (38 tuổi, ngụ An Giang), được chuyển đến viện lúc 20h58 ngày 27/4 trong tình trạng dương vật biến dạng, phù nề, kèm hai đai ốc kim loại siết chặt. Tình trạng này đã kéo dài khoảng một tháng trước khi nhập viện dù bệnh nhân vẫn còn tiểu tiện được.

Các bác sĩ sử dụng máy cắt cấp cứu để xử lý đai ốc siết chặt "cậu nhỏ" của bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ tiến hành hội chẩn khẩn và quyết định phẫu thuật cấp cứu, bác sĩ Trương Công Thành - Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu - trực tiếp thực hiện.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định hai đai ốc kim loại hình lục giác, đường kính khoảng 3cm, dày 1cm, siết chặt thân dương vật; một đai cách gốc khoảng 1cm, đai còn lại cách khoảng 5cm.

Do dị vật có kích thước lớn, cấu trúc kim loại cứng và siết chặt trong thời gian dài, các phương pháp tháo gỡ thông thường không khả thi. Bác sĩ buộc phải đưa máy cắt cấp cứu cầm tay vào để xử lý, giải phóng vòng thắt. Sau khi lấy dị vật, vùng da thân dương vật ghi nhận loét, rỉ máu và xuất hiện mô hoại tử. Ca phẫu thuật hoàn tất sau khoảng 40 phút.

Hiện bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vết mổ khô, dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Các đai ốc được lấy ra.

Theo bác sĩ Thành, tình trạng vòng thắt bộ phận sinh dục là cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm. Việc đeo các dị vật dạng vòng có thể nhanh chóng gây tắc nghẽn tuần hoàn, khiến máu không lưu thông, dẫn đến sưng đau, tím tái, thậm chí hoại tử. Nếu không xử trí kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với nhiễm trùng, tổn thương lan rộng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Bác sĩ khuyến cáo, khi gặp tình trạng tương tự, người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm để được can thiệp. Ở giai đoạn đầu, bác sĩ có thể tháo dị vật bằng các phương pháp đơn giản. Tuy nhiên, với dị vật kim loại lớn, cứng hoặc siết chặt lâu ngày, bác sĩ bắt buộc phải phẫu thuật bằng đồ chuyên dụng. Trường hợp nặng, khi đã hoại tử kèm nhiễm trùng nghiêm trọng, bệnh nhân có thể phải cắt bỏ cơ quan.

Ngoài ra, người dân không nên tự ý xử lý tại nhà bằng kìm, cưa hay vật sắc nhọn vì dễ gây thêm tổn thương và tăng nguy cơ nhiễm trùng. Việc xử trí cần do nhân viên y tế thực hiện trong điều kiện vô khuẩn.

Các bác sĩ cũng nhấn mạnh, tuyệt đối không sử dụng các vật kim loại cứng như đai ốc để đeo lên dương vật dưới bất kỳ mục đích nào, do không có khả năng giãn nở, dễ gây siết nghẹt khi cương hoặc phù nề.