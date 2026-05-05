Ngày 5/5, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa cấp cứu thành công cho bệnh nhân D.C.T (38 tuổi, ngụ TPHCM) bị thương xuyên tim trong tình trạng nguy kịch.

Theo đó, anh T. được đưa vào Khoa Cấp cứu với vết thương ngực trái dài khoảng 3cm, bờ sắc gọn, mất máu nghiêm trọng. Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ ghi nhận tình trạng tràn máu màng tim và tràn máu màng phổi trái. Huyết áp anh T. tụt dần, tri giác nhanh chóng xấu đi.

Trước diễn biến nguy hiểm của bệnh nhân, các bác sĩ lập tức kích hoạt báo động đỏ toàn viện, chuyển thẳng anh T. lên Khoa Phẫu thuật - Gây mê Hồi sức để mổ khẩn cấp.

Khi mở ngực, ê-kíp hút ra khoảng 800ml máu trong màng tim, gây chèn ép tim và gần 1.800ml máu trong khoang màng phổi trái. Quá trình kiểm tra tiếp theo cho thấy hàng loạt tổn thương nặng: vết thủng thất phải dài 6-7cm, rách màng tim trái và tổn thương thùy dưới phổi trái dài khoảng 6cm.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

TS.BS. Trương Nguyễn Hoài Linh - Khoa Ngoại tim mạch - Lồng ngực nhận định đây là ca mổ phức tạp: "Vết thương thủng thất phải nằm giữa hai động mạch vành lớn, vị trí đặc biệt nguy hiểm, đòi hỏi kỹ thuật khâu vá chính xác tuyệt đối. Khâu quá chặt có thể gây tắc động mạch vành dẫn đến nhồi máu cơ tim, trong khi khâu không kín sẽ có nguy cơ chảy máu sau mổ".

Đáng chú ý, bệnh nhân có tiền sử bỏng nặng 60% cơ thể cách đây 6 năm, để lại sẹo co rút vùng ngực, cổ và miệng - gây khó khăn nghiêm trọng trong gây mê và đặt nội khí quản. Biến dạng da và thành ngực do di chứng bỏng cũ cũng làm phức tạp thêm toàn bộ quá trình phẫu thuật.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, ê-kíp đã xử trí thành công vết thương tim, kiểm soát chảy máu và bảo tồn chức năng tim. Sau điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân hiện ổn định.