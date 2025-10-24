Phối cảnh tổng thể khu đô thị Bách Quang Central

Vị trí trung tâm trong không gian phát triển mới

Theo định hướng quy hoạch sau sáp nhập, tỉnh Thái Nguyên mở rộng không gian phát triển về phía nam, lấy phường Bách Quang làm hạt nhân hành chính - dịch vụ mới. Khu vực này được hình thành từ sự hợp nhất của ba phường Bách Quang, Tân Quang và Lương Sơn, với dân số gần 27.000 người, tạo nên một không gian đô thị hiện đại, đồng bộ và có tiềm năng phát triển mạnh.

Dự án Bách Quang Central tọa lạc ngay trung tâm phường Bách Quang mới, trên trục kết nối trực tiếp các khu công nghiệp Sông Công I, II và tuyến giao thông liên vùng đi Phổ Yên, Thái Nguyên. Vị trí này giúp cư dân dễ dàng tiếp cận các khu vực hành chính, dịch vụ, khu dân cư hiện hữu và khu công nghiệp - nơi tập trung hàng chục nghìn kỹ sư, chuyên gia và người lao động.

Cùng với việc đồng bộ hóa hạ tầng giao thông, khả năng kết nối từ Bách Quang đến các tuyến huyết mạch như Quốc lộ 3, Quốc lộ 37 hay cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên trở nên thuận lợi hơn, góp phần thúc đẩy lưu thông và thương mại. Chính yếu tố này khiến Bách Quang được giới đầu tư đánh giá là “điểm tụ mới” của dòng người và dòng vốn dịch chuyển về phía nam tỉnh.

Theo các chuyên gia quy hoạch, những khu vực vừa đảm nhiệm vai trò hành chính trung tâm, vừa giáp khu công nghiệp thường có tốc độ đô thị hóa nhanh, giá trị bất động sản tăng ổn định theo thời gian. Sự xuất hiện của dự án Bách Quang Central trong lõi quy hoạch đó vì thế được xem là bước đi đón đầu xu hướng phát triển dài hạn của Thái Nguyên.

Tiện ích đồng bộ - sản phẩm tối ưu khai thác

Được quy hoạch trên diện tích 5,79 ha, Bách Quang Central gồm 213 sản phẩm liền kề và shophouse, diện tích từ 72 - 146 m², mặt tiền rộng 5 - 7m, tỷ lệ lý tưởng để vừa ở, vừa kinh doanh hoặc cho thuê. Với thiết kế mặt bằng khoa học, không gian thoáng và hướng quy hoạch mở, dự án hướng đến mô hình đa công năng “ở - kinh doanh - cho thuê”, phù hợp với nhu cầu thực tế của khu đô thị năng động.

Hệ thống tiện ích nội khu được đầu tư đồng bộ, bao gồm công viên trung tâm, khu thương mại dịch vụ, nhà văn hóa, sân thể thao và bãi đỗ xe, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt, giao lưu và thư giãn của cư dân. Công viên nội khu rộng lớn đóng vai trò là “lá phổi xanh” của khu đô thị, tạo cảnh quan hài hòa và tăng tính kết nối cộng đồng.

Theo chủ đầu tư, hạ tầng kỹ thuật của dự án đã hoàn thiện khoảng 95%, với hệ thống giao thông nội khu, chiếu sáng, cây xanh và thoát nước được triển khai đồng bộ. Trong khi nhiều khu vực của Thái Nguyên vừa trải qua mưa lớn gây ngập cục bộ, khu vực dự án vẫn đảm bảo nền đất cao và khả năng thoát nước tốt.

Không chỉ mang đến không gian sống hiện đại, dự án Bách Quang Central còn sở hữu giá trị thương mại đầy tiềm năng. Với đặc thù dân cư đông và lượng chuyên gia, công nhân làm việc tại các khu công nghiệp lân cận tăng nhanh, nhu cầu nhà ở, cửa hàng, dịch vụ ăn uống và lưu trú ngày càng lớn. Mỗi sản phẩm tại đây có thể trở thành mô hình kinh doanh hiệu quả - từ cửa hàng, văn phòng cho thuê đến căn hộ dịch vụ, tạo dòng tiền ổn định cho nhà đầu tư.

Trong bối cảnh phường Bách Quang đang định hình vai trò đô thị hạt nhân mới của tỉnh, dự án Bách Quang Central không chỉ là khu dân cư hiện đại mà còn hứa hẹn là điểm đến thương mại sôi động trong tương lai. Dự án sở hữu vị trí trung tâm, hạ tầng hoàn thiện và chuỗi tiện ích toàn diện - những yếu tố giúp bất động sản nơi đây duy trì sức hấp dẫn dài hạn, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong trong quá trình hình thành diện mạo đô thị phía nam Thái Nguyên.

Lệ Thanh