Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội (đợt 1) đối với phần nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh (nay là xã Đông Anh).

Dự án do Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư, có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 85.700m2, trong đó gần 15.300m2 dành cho xây dựng nhà ở xã hội.

Phần nhà ở xã hội gồm 4 khối nhà cao 9 tầng, có 1 tầng hầm và 1 tum, tổng cộng 466 căn hộ, trong đó 419 căn để bán và 47 căn cho thuê mua. Diện tích các căn hộ dao động từ 40 – 76,6m2.

Giá bán căn hộ do chủ đầu tư đề xuất là hơn 20,6 triệu đồng/m² (đã bao gồm VAT và chưa có chi phí bảo trì). Giá cho thuê mua là 288.527 đồng/m²/tháng (đã bao gồm VAT, chưa tính phí bảo trì). Phí bảo trì tại dự án này là 392.716 đồng/m2.

Phối cảnh Khu nhà ở tại xã Uy Nỗ. Ảnh: QĐND

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua bắt đầu từ ngày 21/10 đến hết ngày 25/11 (không bao gồm Chủ nhật), buổi sáng từ 9h – 11h, buổi chiều từ 14h30 – 16h.

Công trình dự kiến bắt đầu ký hợp đồng mua bán căn hộ từ ngày 24/12 và bàn giao căn hộ vào quý IV/2026.

Hiện nay, tại Hà Nội, ngoài dự án trên còn có 2 dự án nhà ở xã hội cũng đang nhận hồ sơ. Cụ thể là dự án nhà ở xã hội khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng khu vực (tên thương mại Rice City Long Châu), phường Bồ Đề (trước đây là phường Thượng Thanh, quận Long Biên), chính thức nhận hồ sơ từ 1/10 đến 4/11.

Dự án do liên danh CTCP Him Lam Thủ đô và CTCP BIC Việt Nam làm chủ đầu tư, có tổng cộng 1.951 căn hộ, trong đó 1.765 căn để bán, còn lại cho thuê mua. Dự án gồm 3 tòa CT1, CT2, CT3 cao 22 tầng (chưa tính tầng hầm và tum thang), quy mô dân số hơn 4.580 người.

Giá bán trung bình công bố là 29,4 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa tính phí bảo trì). Kinh phí bảo trì là 560.072 đồng/m2 (nộp một lần khi bàn giao). Giá thuê mua trung bình 346.701 đồng/m2/tháng (đã gồm VAT).

Với mức giá hiện tại, căn nhỏ nhất 32,3m2 có giá khoảng 950 triệu đồng, căn lớn nhất 77,2m2 có giá hơn 2,26 tỷ đồng. Đây là dự án nhà ở xã hội có giá bán cao nhất hiện nay tại Hà Nội.

Một dự án khác cũng đủ điều kiện mở bán là dự án nhà ở xã hội tại ô đất CT1, CT3, CT4 thuộc khu đô thị Kim Hoa, xã Tiến Thắng (trước đây là xã Kim Hoa, huyện Mê Linh), tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua đợt 1 từ ngày 6/10 đến hết ngày 5/11.

Trong đợt mở bán đầu tiên, có 480 căn hộ trên tổng số 720 căn của dự án. Trong đó, 408 căn được bán với giá gần 20,2 triệu đồng/m2 (đã gồm thuế VAT và phí bảo trì). Mức giá này thấp hơn khoảng 1 triệu đồng/m2 so với giá tạm tính chủ đầu tư đưa ra hồi tháng 4.

Số căn thuê mua còn lại (72 căn) có giá 244.515 đồng/m2/tháng, đã gồm thuế VAT và chưa có phí bảo trì. Khách hàng dự kiến ký hồ sơ từ 25/11.