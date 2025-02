Theo Sohu, bài đăng công khai cuối cùng trên Instagram của Từ Hy Viên là vào ngày 21/12/2024. Trong đó, nữ nghệ sĩ chia sẻ lại video màn trình diễn tuyệt vời của chồng Koo Jun Yeop tại KBS Music Festival, cùng với hình ảnh cả hai hôn nhau ở hậu trường. Được biết, cặp đôi sẽ tổ chức 3 năm ngày cưới trong ít ngày nữa.

Hình ảnh cuối cùng được Từ Hy Viên đăng tải trên mạng xã hội.

Trước đó, mạng xã hội SNS lan truyền hình ảnh nữ diễn viên Vườn sao băng và chồng tham dự bữa tiệc cưới con gái một người bạn cách đây 10 ngày. Trong hình ảnh được chia sẻ, Từ Hy Viên trông tươi tắn và rạng rỡ.

Theo trang HK01, lần cuối cùng Từ Hy Viên xuất hiện trước truyền thông là vào ngày 25/1. Được biết, đây là tiệc mừng của con gái nhà sản xuất Vương Vĩ Trung. Trong loạt ảnh được các khách mời chia sẻ trên mạng xã hội, nữ diễn viên trông xinh đẹp, rạng rỡ trong chiếc váy dài nữ tính kết hợp với vest đen thanh lịch. Cô liên tục cười nói với những người bạn thân thiết và thoải mái chụp ảnh cùng dàn khách mời.

Nữ diễn viên nắm tay chồng trong lần cuối xuất hiện trước truyền thông.

Từ Hy Viên vẫn trông rất rạng rỡ, tươi tắn trong loạt ảnh chụp cùng đồng nghiệp.

Nhìn những hình ảnh rạng rỡ của cô, nhiều người bày tỏ sự xót xa, tiếc nuối, không ngờ những khoảnh khắc chụp tại sự kiện này là lần cuối cùng họ được nhìn thấy nữ diễn viên Vườn Sao Băng.

Sự ra đi bất ngờ của Từ Hy Viên cũng khiến mọi người sốc bởi chính cô từng chia sẻ trên một chương trình rằng thầy bói nói cô sẽ không sống được đến 50 tuổi. Khi ấy nữ diễn viên mới hơn 20 tuổi, rất bình thản tiếp nhận: "Tôi cho rằng thế giới sau khi chết cũng rất đẹp. Bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa, cùng lắm thì chết".

Được biết, Từ Hy Viên có bệnh nền động kinh và bệnh tim. Cô từng sảy thai 2 lần và suýt chết trên bàn phẫu thuật sau khi rơi vào tình trạng hôn mê khi sinh nở. Năm 2017, Từ Hy Viên từng ngất xỉu và phải nhập viện cấp cứu do bệnh tim, lên cơn co giật do động kinh.

Lần gần nhất, Từ Hy Viên cùng em gái xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế: