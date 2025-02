Người nhà của Từ Hy Viên xác nhận với truyền thông nữ diễn viên vừa trút hơi thở cuối cùng sau thời gian mắc bệnh cúm, dẫn đến viêm phổi trong chuyến du lịch Nhật Bản. Từ Hy Đệ, em gái nữ diễn viên nói: “Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Trong kỳ nghỉ lễ năm mới, cả gia đình đã đi du lịch Nhật Bản mà chị Hy Viên thân yêu nhất của chúng tôi không may mắc bệnh cảm cúm và viêm phổi nên đã qua đời”.

Sự ra đi bất ngờ của Từ Hy Viên khiến nhiều người tiếc nuối.

Hiện gia đình nữ diễn viên đang làm thủ tục tang lễ cho cô. Theo thông tin được công bố với truyền thông, vì Từ Hy Viên qua đời khi đang du lịch ở Nhật Bản nên theo luật địa phương, di hài của nữ diễn viên sẽ nhanh chóng được hỏa táng. Theo đó, phía gia đình nữ diễn viên sẽ phối hợp với các bên liên quan để tổ chức lễ hỏa táng tại Nhật Bản và dự định mang tro cốt của cô về Đài Loan (Trung Quốc).

Ngay khi tin đồn này bùng phát, tài khoản mạng xã hội của Uông Tiểu Phi (chồng cũ Từ Hy Viên) được đổi thành màu đen. Theo Sina, Uông Tiểu Phi đã nhanh chóng bay từ Quảng Đông về Đài Loan để thu xếp cho tang lễ của vợ cũ.

Sự ra đi của Từ Hy Viên khiến nhiều người hoang mang. Bài đăng gần nhất của cô trên mạng xã hội là vào 21/12/2024. Nội dung xoay quanh màn trình diễn "KBS Ballad Festival" của chồng cô, DJ Koo với dòng chữ "DJ KOO You Super Cool" cộng với 3 biểu tượng tình yêu. Đi kèm với bức ảnh chồng Từ Hy Viên hôn cô ở hậu trường. Trong hình, nữ diễn viên vẫn trông vô cùng rạng rỡ, không có dấu hiệu bệnh tật.

Từ Hy Viên trong lần gần nhất xuất hiện trước truyền thông.

Nữ diễn viên vẫn trông rất rạng rỡ.

Lần gần nhất Từ Hy Viên xuất hiện trước truyền thông là khi tham dự một tiệc mừng với một số đồng nghiệp như Vương Vĩ Trung, Vương Linh vào ngày 25/1. Trong bức ảnh này, Từ Hy Viên trông rất tươi tắn, xinh xắn. Chính vì vậy, thông tin cô qua đời khiến người hâm mộ hoang mang tột độ.

Sự ra đi bất ngờ của Từ Hy Viên cũng khiến mọi người rùng rợn bởi chính cô từng chia sẻ trên một chương trình rằng thầy bói nói cô sẽ không sống được đến 50 tuổi. Khi ấy nữ diễn viên mới hơn 20 tuổi, rất bình thản tiếp nhận: "Tôi cho rằng thế giới sau khi chết cũng rất đẹp. Bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa, cùng lắm thì chết".

Được biết, Từ Hy Viên có bệnh nền động kinh và bệnh tim. Cô từng sảy thai 2 lần và suýt chết trên bàn phẫu thuật sau khi rơi vào tình trạng hôn mê khi sinh nở. Năm 2017, Từ Hy Viên từng ngất xỉu và phải nhập viện cấp cứu do bệnh tim, lên cơn co giật do động kinh.

Nữ diễn viên quá cố tiết lộ về tình trạng sức khỏe của bản thân trong một chương trình truyền hình:



Khi sinh con trai vào năm 2016, nữ diễn viên bị lên cơn động kinh và mất nhịp tim, tạm ngừng thở trong một thời gian, gần như chết trên bàn phẫu thuật. Năm 2018, cô ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện cấp cứu do cảm lạnh kéo dài. Nữ diễn viên bị sảy thai hai lần, lần đầu vào năm 2011 và lần thứ 2 vào năm 2018. Khi mang thai đứa con thứ 3, nữ diễn viên đã buộc phải bỏ thai vì phát hiện phôi đã ngừng phát triển.

Từ Hy Viên sinh năm 1976 là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc. Sinh ra tại Đài Bắc (Trung Quốc), Từ Hy Viên sớm nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật từ nhỏ và từng thành lập nhóm nhạc S.O.S. (Sisters of Shu) cùng em gái Từ Hy Đệ. Tên tuổi của cô gắn liền với các dự án như: Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè...

Từ năm 2012, cô tạm dừng đóng phim, lui về chăm sóc gia đình. Nữ diễn viên trải qua 2 cuộc hôn nhân và có 2 con. Năm 2022, cô kết hôn với lần hai với DJ Koo, một nghệ sĩ người Hàn Quốc.