Anh Phạm Minh Tùng (Đồng Nai) - chủ chiếc Geely EX5 EM-i đã có trải nghiệm thực tế về dịch vụ sau bán hàng của Tasco Auto.

Cũng như nhiều khách hàng khi tìm hiểu các dòng xe thương hiệu mới, anh Phạm Minh Tùng (Đồng Nai) - không tránh khỏi những băn khoăn về chất lượng, độ bền của sản phẩm hay các thủ tục bảo hiểm, hậu mãi khi gặp sự cố.

Tuy nhiên, thay vì giữ tâm lý e ngại thường thấy, chủ chiếc Geely EX5 EM-i chọn cách tiếp cận cởi mở và thực tế hơn. Anh quan niệm rằng không nên chỉ dựa trên xuất xứ thương hiệu, mà cần nhìn vào sản phẩm thực tế cũng như năng lực của đơn vị đứng sau phân phối, chăm sóc khách hàng.

"Và qua những trải nghiệm thực tế, hệ sinh thái Tasco Auto đã mang lại cho tôi sự an tâm nhất định", anh Tùng chia sẻ.

Khi sự cố là "thước đo" dịch vụ

Niềm tin của anh Tùng đã được kiểm chứng khi chiếc Geely EX5 EM-i lăn bánh và gặp sự cố. Lần thứ nhất, xe xuất hiện tiếng kêu bất thường ở cụm má phanh, nghe giống tiếng kim loại ma sát. Vì lo ngại ảnh hưởng an toàn, anh gọi ngay tổng đài VETC 1900 6010. Chưa đầy 5 phút sau, nhân viên đã chủ động liên hệ lại qua Zalo để hướng dẫn và điều phương tiện hỗ trợ cẩu xe về xưởng. Dù sau đó tiếng kêu biến mất (nghi ngờ do viên đá nhỏ mắc kẹt), thì việc phản ứng tức thì của các nhân viên hỗ trợ cùng những ưu điểm của gói cứu hộ 5 năm VETC đã để lại ấn tượng với anh Tùng.

Lần thứ hai là sự cố va chạm với trụ đèn gây hư hỏng phần đuôi xe. Anh Tùng kể, nhân viên Geely Đông Sài Gòn lúc đó đã nhanh chóng kết nối, tổng đài bảo hiểm 1900 1562 tiếp nhận hồ sơ, và nhân viên Carpla Tân Cảng nhiệt tình hướng dẫn anh các bước thủ tục. Đặc biệt, chỉ sau khoảng 30 phút, giám định viên bảo hiểm đã có mặt tận nơi để xử lý và sắp xếp lịch sửa chữa.

Ảnh xe gặp sự cố do khách hàng cung cấp

"Điều khiến tôi ấn tượng nhất qua sự việc này là khi khách hàng gặp sự cố, phía nhà phân phối luôn có người tiếp nhận, chủ động hỗ trợ và hướng dẫn giải quyết. Với một thương hiệu xe còn khá mới tại Việt Nam như Geely, tôi nghĩ đây là điều rất quan trọng để xây dựng niềm tin và sự an tâm cho khách hàng", anh Tùng nhấn mạnh.

Điểm tựa vận hành và bài toán kinh tế gia đình

Bên cạnh ấn tượng về dịch vụ, chăm sóc khách hàng, anh Tùng cho biết, đến hiện tại, anh hài lòng với nhiều giá trị mà chiếc Geely EX5 EM-i đã mang lại.

Khối động cơ Hybrid cắm sạc (PHEV) là lựa chọn phù hợp với nhu cầu, vấn đề trạm sạc và chi phí “nuôi” xe: Vừa tận hưởng cảm giác vận hành êm ái, tiết kiệm điện năng khi đi phố, vừa giải tỏa nỗi lo trạm sạc trong những chuyến đi xa. Bài toán tài chính trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ gói ưu đãi 5 năm miễn phí bảo dưỡng, giúp tối ưu hóa chi phí vận hành.

Bên cạnh đó, những chi tiết nhỏ nhưng tinh tế như không gian cabin thoáng đạt hay chế độ cắm trại thông minh - càng củng cố thêm niềm tin của vị khách rằng đây là một khoản đầu tư xứng đáng cho sự thoải mái của cả gia đình.

Hệ sinh thái Tasco Auto: Lời giải cho chặng đường dài

Trải nghiệm của anh Tùng cho thấy sức mạnh cộng hưởng của hệ sinh thái dịch vụ phân phối Tasco Auto có ý nghĩa rất lớn, bởi mua xe chỉ là khâu mở màn, còn quá trình sử dụng và chăm sóc khách hàng mới là chặng đường dài.

Sự yên tâm của chủ xe Geely được bảo chứng bởi năng lực hạ tầng quy mô từ Tasco Auto. Với chuỗi 150 showroom cùng hệ thống trung tâm mua bán và dịch vụ xe đã qua sử dụng Carpla phủ sóng toàn quốc, khách hàng luôn nhận được sự phục vụ thuận tiện nhất. Bên cạnh đó, mạng lưới cứu hộ VETC 24/7 và hệ thống thu phí tự động cùng quy mô trạm sạc đang ngày càng mở rộng khắp cả nước tạo thành hệ sinh thái đồng hành người lái trên mọi hành trình.

Gửi lời nhắn đến những ai đang đắn đo khi mua xe như mình trước đây, anh Phạm Tùng chia sẻ: "Đừng chỉ nhìn vào logo hay xuất xứ, hãy nhìn vào trải nghiệm thực và cách đơn vị phân phối đồng hành cùng bạn. Một chiếc xe tốt phải đi kèm một dịch vụ đáng tin. Và tới thời điểm này, sự lựa chọn với Geely EX5 EM-i cùng hệ sinh thái Tasco Auto thực sự rất 'ổn'!"

Bích Đào