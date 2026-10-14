Với 100% đại biểu tán thành, HĐND tỉnh Phú Thọ thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Huy Ngọc, người đã bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng.

HĐND tỉnh Phú Thọ khoá 20, nhiệm kỳ 2026-2031 sáng nay tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, các đại biểu thông qua 9 nghị quyết về đầu tư công, đất đai, chuyển mục đích sử dụng rừng; chính sách hỗ trợ người có công, tổ công nghệ số cộng đồng; biên chế và chế độ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; xem xét một số nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

HĐND tỉnh Phú Thọ khoá 20, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề). Ảnh: Đinh Vũ

Trong chương trình làm việc, các đại biểu xem xét, quyết định nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có việc bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Huy Ngọc. Kết quả, 75/75 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh ký tờ trình đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định bãi nhiệm ông Ngọc do có vi phạm liên quan đến hoạt động công vụ và đã bị kỷ luật Đảng bằng hình thức khai trừ.

Bị can Nguyễn Huy Ngọc. Ảnh: Bộ Công an

Hôm 10/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Huy Ngọc về tội Nhận hối lộ.

Từng giữ chức Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, ông liên quan đến vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, buôn lậu và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ.