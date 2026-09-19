Sáng 19/9, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”.

Sự kiện nhằm tri ân công đức các Vua Hùng, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa của công trình trong giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và lòng tự hào dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dự lễ khánh thành. Ảnh: Đức Hoàng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự và phát biểu tại Lễ Kỷ niệm. Cùng dự Lễ Kỷ niệm có các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, bộ, ngành Trung ương; các vị lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động.

Cách đây 72 năm, sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, trước khi về tiếp quản Thủ đô, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong tại Đền Hùng.

Tại đây, Người căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời căn dặn của Bác trở thành tư tưởng xuyên suốt, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đọc diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: Đức Hoàng

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho hay, đây là công trình do Bộ Công an trao tặng tỉnh, thể hiện lòng biết ơn và sự tri ân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công trình đưa hình ảnh của Người vào không gian đặc biệt, nơi hội tụ giữa cội nguồn dựng nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời đại Hồ Chí Minh.

Lòng yêu nước phải trở thành năng lực làm cho đất nước mạnh lên

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho hay, lời căn dặn “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” đã nối công lao của tổ tiên với trách nhiệm của các thế hệ kế tục, đặt sự nghiệp cách mạng trong dòng chảy dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Hoàng

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” thể hiện tình cảm sâu nặng của nhân dân đối với Người. Trong không gian nguồn cội, hình tượng Bác gắn kết các thời đại, khơi dậy nghĩa đồng bào và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, trước những biến động của thế giới, Việt Nam phát huy mạnh mẽ nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội, kết hợp chặt chẽ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và phát triển đất nước

Sức mạnh bảo vệ đất nước phải được bồi đắp bằng thực lực kinh tế, năng lực khoa học, công nghệ và ý chí đoàn kết toàn dân tộc.

“Lòng yêu nước phải trở thành năng lực làm cho đất nước mạnh lên và cuộc sống người dân tốt hơn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đề cập mục tiêu phát triển đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao đòi hỏi phải hành động quyết liệt ngay từ hôm nay. Mỗi bước phát triển phải gắn với nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc lại lời Bác căn dặn bộ đội năm 1954, phải giữ nghiêm kỷ luật, bảo vệ tính mạng, tài sản và không gây phiền hà cho nhân dân.

"Lời dạy ấy nhắc nhở chúng ta về cội nguồn sức mạnh giữ nước. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, giữ vững sự trong sạch, gắn bó mật thiết với Nhân dân; bộ máy nhà nước phải liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phải kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông" tại đồi Phân Bùng. Ảnh: Đức Hoàng

Để phát huy giá trị công trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan quản lý, bảo vệ công trình lâu dài, khoa học; giữ gìn tôn nghiêm, cảnh quan và giá trị gốc của khu di tích. Các hoạt động về nguồn cần thiết thực, nội dung giới thiệu chính xác, dễ hiểu, phù hợp với từng lứa tuổi. Cần ứng dụng công nghệ để đồng bào ở xa và bạn bè quốc tế có thể tiếp cận, tìm hiểu lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu Phú Thọ trong không gian phát triển mới cần trân trọng sự đa dạng văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bảo tồn di sản với nâng cao đời sống nhân dân.

"Giữ gìn cội nguồn là trách nhiệm chung của cả nước. Các cơ quan trung ương cần phối hợp, hỗ trợ Phú Thọ thực hiện tốt nhiệm vụ trách nhiệm này", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khánh thành tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông". Ảnh: Đức Hoàng.

Nhắn nhủ thế hệ trẻ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, về Đền Hùng các thanh thiếu niên sẽ hiểu thêm lịch sử, thấy rõ trách nhiệm của mình để học tập, rèn luyện, có trí thức, bản lĩnh, sức khỏe, sống chân thật, nhân ái, biết chia sẻ, tự tin làm chủ khoa học công nghệ, vươn ra thế giới. Đảng, Nhà nước và toàn xã hội sẽ tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát triển tài năng, đóng góp cho Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Phú Thọ thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”.