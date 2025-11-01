Nguồn tin của VietNamNet cho biết, Cục Môi trường (Bộ NN&MT) đã chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường miền Bắc và tỉnh Ninh Bình kiểm tra, đánh giá thực trạng tại bãi rác Quèn Khó quá tải, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Trước đó, VietNamNet phản ánh về bãi rác lớn nhất tỉnh Ninh Bình ở Quèn Khó, phường Trung Sơn, đã quá tải và đang trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Đây là nơi tập kết và chôn lấp rác thải sinh hoạt cho toàn tỉnh Ninh Bình cũ từ hơn 10 năm nay.

Ghi nhận tại khu vực hố A (bãi rác cũ) hoạt động từ năm 1999, rác thải chất cao hàng mét, nước chảy ra hố nước bên cạnh đen kịt và nổi váng, nước đen chảy lênh láng trên đường bê tông. Khu B rác thải chất cao như núi, gây quá tải.

Nước đen kịt, nổi váng chảy lênh láng quanh khu vực bãi rác.

Người dân địa phương cũng phản ánh không chỉ phải gánh chịu mùi hôi thối từ bãi rác, nước rỉ rác từ khu vực chôn lấp cũng trở thành nỗi lo ngại của người dân nơi đây, gây ảnh hưởng nhiều khu vực trồng trọt, chăn nuôi... Một số người dân bày tỏ lo ngại về nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm do bãi rác tồn đọng quá lâu.

Tuy bãi rác Quèn Khó đã quá tải nhiều năm nay. Nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình hoạt động, xử lý không kịp đối với lượng rác được thu gom về đây khiến khu chôn lấp quá tải.

Rác thải được thu gom trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cũ đưa về xử lý hết tại khu vực Quèn Khó

Dù rác thải quá tải và gây ô nhiễm, các dự án xử lý rác thải sinh hoạt (nhà máy điện rác, nhà máy xử lý rác) triển khai chậm tiến độ.

Ông Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, sau khi đi kiểm tra thực tế tại bãi rác Quèn Khó và Nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình, đã có kết luận (ngày 21/10, ban hành kết luận-PV), yêu cầu Sở NN&MT đôn đốc, hướng dẫn, đồng hành cùng các đơn vị thu gom, xử lý rác thải sớm hoàn tất hồ sơ nghiệm thu khối lượng, nhằm thực hiện chi trả kinh phí theo đúng quy định, đảm bảo thanh toán kịp thời để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị.

Hiện nay Nhà máy xử lý rác thải rắn Ninh Bình đang quá tải với lượng rác đưa về mỗi ngày

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư cho các nhà máy điện rác và nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục liên quan để sớm triển khai xây dựng và đưa các nhà máy vào hoạt động.

Đối với khu xử lý rác ở phường Trung Sơn, UBND tỉnh cũng yêu cầu doanh nghiệp phải triển khai ngay các biện pháp thu gom nước thải, quản lý, bảo đảm vệ sinh môi trường bằng các biện pháp như phủ bạt, phun khử bằng chế phẩm sinh học… không để xảy ra tình trạng chất thải gây ô nhiễm môi trường như hiện nay.

UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị Bộ NN&MT xem xét, hỗ trợ kinh phí để địa phương triển khai thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường nhằm góp phần giải quyết dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tình trạng tồn đọng rác thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.