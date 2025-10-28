Tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Quèn Khó đã tồn tại nhức nhối nhiều năm, song đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để khiến môi trường quanh khu vực ngày càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bãi rác Quèn Khó nằm giữa thung lũng đá vôi, là nơi tiếp nhận và chôn lấp rác thải sinh hoạt của toàn tỉnh. Khối lượng rác thải phát sinh ngày càng gia tăng, khiến hệ thống xử lý bị quá tải từ lâu.

Hiện nay, cả 2 hố chôn lấp A và B tại bãi rác Quèn Khó đều đã quá tải. Tại đây, rác thải chất cao như núi, nước rỉ rác đen kịt tràn ra đường bê tông, bốc mùi nồng nặc.

Trong buổi kiểm tra thực tế các khu xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ngày 16/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Anh Chức cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến bãi rác Quèn Khó để nắm tình hình.

Sau khi kiểm tra tại thực địa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình tăng cường ngay các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại khu xử lý rác thải như: phun chế phẩm vi sinh; thu gom, xử lý nước rỉ rác phát sinh; phủ bạt lên trên các bãi rác đã dừng tiếp nhận...

Ghi nhận của PV ngày 26/10, sau khi Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đi kiểm tra, công tác xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác Quèn Khó chưa có chuyển biến rõ rệt.

Rác thải vẫn chất cao hàng mét giữa thung lũng, khu chứa rác cũ nằm lộ thiên, chưa được phủ bạt.

Dưới chân đống rác, nước rỉ rác đen ngòm, tụ thành dòng, len lỏi chảy xuống khu vực trũng thấp. Không khó để bắt gặp những vũng nước đen tù đọng, hôi thối ngay sát lối đi.

Đường nội bộ vốn được trải bê tông nhưng luôn trong tình trạng nhếch nhác.

Người dân sống xung quanh khu vực bãi rác Quèn Khó cho biết, mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác vẫn ám trong không khí mỗi khi gió đổi chiều, đặc biệt là vào ban đêm.

Nếu không có những bước triển khai quyết liệt và triệt để hơn trong thời gian tới, “ngọn núi rác” giữa thung lũng đá vôi này sẽ còn tiếp tục là nỗi ám ảnh thường trực của người dân nơi đây.