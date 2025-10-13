Bài 1:

XEM CLIP:

Theo tìm hiểu của PV, bãi rác Quèn Khó nằm giữa các thung lũng đá vôi tại phường Trung Sơn (tỉnh Ninh Bình).

Đây là nơi tập kết và chôn lấp rác thải của toàn tỉnh Ninh Bình. Đưa vào hoạt động hơn 10 năm, đến nay bãi rác Quèn Khó đã quá tải và đang trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

Bãi rác thung Quèn Khó nằm giữa các thung lũng đá vôi ở phường Trung Sơn, Ninh Bình.

Ghi nhận tại khu vực hố B, rác thải sinh hoạt chất cao như núi, gây nên tình trạng quá tải. Cách hố B một con đường bê tông là khu vực hố A, bãi rác cũ hoạt động từ năm 1999. Tại đây, rác cũng được chất cao hàng mét trên nền bạt chống thấm.

Ngay phía dưới là một hố nước sâu, đen kịt và nổi váng. Dòng nước này tràn ra ngoài làm ngập tuyến đường bê tông, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Nhiều năm qua, nơi đây trở nên quá tải và ô nhiễm môi trường.

Nước rỉ từ bãi rác còn ngấm xuống một trang trại kế bên, tạo thành những vũng tù đọng khiến cây cỏ chết khô.

Ông Hà Đình Khánh (trú thôn 1, phường Trung Sơn), nhà ở cách bãi rác khoảng 1km, cho biết: "Gia đình tôi sống ở đây từ năm 1986. Nhiều năm qua, chúng tôi phải sống chung với ô nhiễm từ bãi rác, mùi hôi thối và ruồi muỗi. Nước rỉ từ các xe vận chuyển rác chảy tràn ra đường, ảnh hưởng trực tiếp đến việc trồng trọt, chăn nuôi của gia đình".

Bãi rác nằm sát khu đất trang trại của hộ dân.

"Giờ chúng tôi chỉ biết sống ở đây chứ không biết đi đâu. Tôi đề nghị chính quyền địa phương các cấp sớm có biện pháp xử lý dứt điểm hoặc tính đến phương án di dời người dân đến nơi ở khác để đảm bảo cuộc sống, giảm thiểu ô nhiễm", ông Khánh bày tỏ mong muốn.

Khu hố B cao như núi và đang trong tình trạng quá tải.

Trước tình trạng quá tải và ô nhiễm nghiêm trọng tại bãi rác Quèn Khó, ông Nguyễn Anh Chức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - mới ký báo cáo đề nghị Bộ NN&MT xem xét, hỗ trợ kinh phí.

Số tiền này nhằm giúp địa phương triển khai cải tạo, phục hồi môi trường, góp phần giải quyết dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm và tình trạng rác thải tồn đọng trên địa bàn tỉnh.

Khu hố A nằm trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

UBND tỉnh Ninh Bình cũng yêu cầu Nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình tăng cường phun chế phẩm sinh học để khử mùi, phân hủy rác.

Đồng thời, nhà máy phải có giải pháp thu gom toàn bộ nước thải phát sinh về hệ thống xử lý tập trung.

Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan được giao nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ, thu hút đầu tư cho 2 nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt và đốt phát điện, dự kiến công suất khoảng 1.000 tấn/ngày.

Được biết, dự án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường bãi rác Quèn Khó đã được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2018, với tổng kinh phí 45 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.

Nước từ 2 hố rác chảy ra đen kịt, chảy lênh láng trên con đường bê tông cạnh đó.

Ngày 29/6/2025, UBND tỉnh Ninh Bình đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Đông Sơn, TP Tam Điệp (nay là phường Trung Sơn).

Dự án có tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích gần 4ha với công suất xử lý dự kiến khoảng 500 tấn/ngày đêm.

Bãi rác Quèn Khó là nơi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng còn tồn đọng, chưa được xử lý triệt để tại Ninh Bình.

Người dân vẫn chăn thả bò tại khu vực bãi rác.

Khu hồ điều hòa tại bãi rác cũng trong tình trạng ô nhiễm.