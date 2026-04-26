Ngày 26/4, lãnh đạo UBND xã Vạn Thắng cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, địa phương đã huy động lực lượng tổ chức san gạt, lấp đất lên bãi rác tự phát tại khu vực sát nghĩa trang Mả Vạn, đồng thời ra quân dọn dẹp 15 bãi rác tự phát trên địa bàn.

Cùng với đó, chính quyền xã tiến hành chấn chỉnh tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định; yêu cầu các thôn tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân không tiếp tục đổ rác tại các điểm tự phát, nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Theo ghi nhận của PV vào ngày 26/4, khu vực bãi rác sát nghĩa trang Mả Vạn đã được xử lý.

Hình ảnh bãi rác sát nghĩa trang Mả Vạn trước và sau khi được xử lý.

Máy móc được huy động để san gạt, lấp bãi rác.

Những đống rác lớn đã được san phẳng, phủ đất lên.

Người dân thôn Tân Trung cho biết chính quyền địa phương triển khai xử lý bãi rác trong mấy ngày gần đây.

Ông Đinh Văn Lập (thôn Tân Trung) chia sẻ: “Bãi rác cạnh nghĩa trang Mả Vạn tồn tại nhiều năm, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân xung quanh. Nay thấy xã đưa máy móc vào dọn dẹp, san gạt, chúng tôi rất mừng và mong có biện pháp để tránh tình trạng tái diễn đổ rác tự phát”.

Như VietNamNet đã đưa tin, bãi rác sát nghĩa trang Mả Vạn đã tồn tại hơn 20 năm. Từ một điểm tập kết nhỏ, sau nhiều năm, bãi rác này dần trở thành bãi rác khổng lồ, quá tải, gây ô nhiễm môi trường.

Đáng chú ý, tình trạng đốt rác diễn ra thường xuyên khiến khói và mùi khét lan rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân. Có thời điểm người dân phải “mắc màn ăn cơm” vì ruồi, muỗi quá nhiều; nước rỉ rác thẩm thấu xuống ruộng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.