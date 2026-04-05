Theo phản ánh của người dân thôn Tân Trung, bãi rác nằm sát Nghĩa trang Mả Vạn đã tồn tại hơn 20 năm. Ban đầu, đây chỉ là điểm tập kết nhỏ phục vụ nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt của 6 xóm thuộc xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (cũ). Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng dân số, lượng rác thải sinh hoạt ngày càng dồn về nhiều, khiến bãi rác “phình to”.

Rác thải bị dồn ứ qua nhiều năm, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Dù đã bị quá tải từ lâu, nhưng vào ban đêm, xe chở rác từ các thôn, xóm khác cũng đến đổ tại đây, khiến lượng rác tồn đọng ngày càng tăng.

Không những vậy, tình trạng đốt rác tại bãi diễn ra thường xuyên, làm phát sinh khói và mùi khét, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp của người dân quanh khu vực.

Trên khu đất rộng, rác thải đổ dồn thành từng đống lớn, có vị trí chất cao hàng mét, án ngữ sát khu nghĩa trang. Tại đây, rác thải không được phân loại, bị tập kết lẫn lộn đủ loại từ rác sinh hoạt đến rác xây dựng, rác công nghiệp...

Ông Đinh Văn Lễ, trưởng thôn Tân Trung cho biết, bãi rác cạnh Nghĩa trang Mả Vạn có diện tích khoảng 1,2 mẫu Bắc bộ (hơn 4.300m2), nằm cách khu dân cư gần nhất khoảng 300m.

Người dân địa phương đã nhiều lần phản ánh tình trạng ô nhiễm của bãi rác tại các cuộc họp, tiếp xúc cử tri và đề nghị các cấp chính quyền sớm có biện pháp xử lý, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Các lớp rác cũ, rác mới chồng lên nhau, bốc mùi hôi thối nồng nặc, ruồi, muỗi xuất hiện dày đặc.

Ông Đinh Khắc Thìn (64 tuổi, trú thôn Tân Trung) bức xúc: “Nhà tôi cách bãi rác khoảng 400m nhưng có hôm, mùi hôi thối và khét từ việc đốt rác theo chiều gió bay thẳng vào nhà. Không chỉ gây mùi, bãi rác còn khiến ruồi nhặng, muỗi xuất hiện dày đặc, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt gia đình. Nhiều hôm chúng tôi phải mắc màn để ăn cơm vì quá nhiều ruồi, muỗi”.

Tình trạng ô nhiễm từ bãi rác không chỉ ảnh hưởng đến đời sống mà còn tác động đến sản xuất nông nghiệp của người dân.

Ông Đinh Khắc Hà (67 tuổi, trú thôn Tân Trung) cho biết, gia đình ông có hơn 4 mẫu ruộng nằm sát bãi rác trên. Mỗi khi có gió, túi nilon và rác thải bay xuống ruộng, buộc gia đình phải thường xuyên thu dọn.

Không những thế, nước rỉ từ bãi rác chảy xuống và thẩm thấu qua đất gây ô nhiễm nguồn nước tại khu ruộng, cây lúa không thể phát triển.

“Sau mấy vụ cấy đi cấy lại đều thất bại, gia đình tôi đành bỏ hoang diện tích ruộng này gần 10 năm nay. Chúng tôi mong các cấp chính quyền sớm di dời bãi rác để bảo vệ môi trường”, ông Hà chia sẻ.

Trao đổi với PV VietNamNet, Chủ tịch UBND xã Vạn Thắng Trần Trung Hiếu cho biết, sau hợp nhất, xã có 35 đơn vị hành chính cấp thôn, xóm, dân số khoảng 36.000 người. Trên địa bàn có 3 điểm tập kết rác thải được quy hoạch. Địa phương đã ký hợp đồng với đơn vị chuyên thu gom, vận chuyển với mức phí 7.000 đồng/người/tháng để đưa rác về các bãi xử lý nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường.

Theo ông Hiếu, bãi rác tại thôn Tân Trung là bãi rác tự phát, không nằm trong quy hoạch và chủ yếu được xử lý bằng phương pháp chôn lấp. Sau khi tiếp nhận phản ánh, địa phương sẽ kiểm tra lại hoạt động thu gom, xử lý rác thải và làm việc với đơn vị liên quan để chấn chỉnh, nếu không bảo đảm quy định sẽ dừng ký hợp đồng.

“Trước mắt, xã sẽ yêu cầu dừng việc đổ rác tại bãi rác thôn Tân Trung, tổ chức san gạt, phun khử khuẩn để đảm bảo môi trường. Đồng thời, xã cũng giao lực lượng công an tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp đổ rác không đúng quy định; phối hợp với thôn, xóm giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng đốt rác.

Về lâu dài, khi nhà máy điện rác Greenity Nam Định hoàn thành và đi vào hoạt động, địa phương sẽ xây dựng phương án vận chuyển rác đến nhà máy để xử lý tập trung, xóa bỏ hoàn toàn các bãi rác tự phát”, ông Hiếu thông tin.