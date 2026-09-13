Tối 12/9, một sự kiện làm đẹp diễn ra tại TPHCM quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt gồm Chi Pu, Nhã Phương, Văn Mai Hương, hoa hậu Thanh Thủy, hoa hậu Tiểu Vy, Tam Triều Dâng, Lê Hạ Anh, Lamoon, Quỳnh Anh Shyn... cùng nhiều gương mặt khác trong lĩnh vực giải trí, thời trang.

Đông đảo các nghệ sĩ xuất hiện tại sự kiện.

Điểm nhấn của chương trình là sự trở lại Việt Nam của diễn viên Thái Lan Baifern Pimchanok, gương mặt quen thuộc với khán giả Việt qua vai Nira trong phim Chiếc lá cuốn bay.

Ngay trước giờ khai mạc, khu vực tổ chức sự kiện đã đông kín người hâm mộ chờ đón thần tượng. Baifern xuất hiện trong váy trắng ôm dáng nhẹ, tóc buông tự nhiên, trang điểm tối giản làm nổi bật đường nét gương mặt và làn da, nhận được sự chào đón nồng nhiệt ngay khi bước vào sự kiện.

Chi Pu và Baifern Pimchanok

Phần giao lưu với hoa hậu Thanh Thủy xoay quanh chuyến đi Nhật Bản mới đây của cô, trong đó có hành trình khám phá Kyoto. Người đẹp cho biết chuyến đi giúp cô tìm lại cảm giác được là chính mình cùng nguồn năng lượng tích cực, đồng thời để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Trong phần giao lưu, Chi Pu và Baifern chia sẻ về hành trình chăm sóc da. Baifern da khô nên luôn ưu tiên các sản phẩm cấp ẩm, đồng thời cho rằng mỗi bước dưỡng da cần được lựa chọn dựa trên việc thấu hiểu tình trạng da của chính mình. Khi được thử thách nói tiếng Việt, nữ diễn viên hào hứng thực hiện, khiến khán giả thích thú.

Baifern Pimchanok trong buổi giao lưu tại Việt Nam.

Baifern cũng bày tỏ niềm vui khi trở lại Việt Nam, đặc biệt xúc động khi được người hâm mộ chào đón và chúc mừng sinh nhật ngay tại sân bay. Baifern cho biết yêu thích nem nướng và cà phê Việt Nam, đồng thời giới thiệu món thịt heo xào lá hương nhu của Thái Lan mà cô muốn khán giả Việt thử qua. Với câu hỏi về nghệ sĩ Việt muốn hợp tác, Baifern cho biết khó chọn ra một cái tên cụ thể bởi ấn tượng với nhiều nghệ sĩ, từ tài năng, ngoại hình đến sự lịch thiệp.

Chi Pu cũng là một trong những nhân vật thu hút sự chú ý với thiết kế váy cúp ngực trắng, tóc xoăn sóng. Cô chia sẻ quan niệm về tuổi trẻ và cách cân bằng việc chăm sóc bản thân giữa lịch trình bận rộn. Nữ nghệ sĩ tham gia thử thách tạo dáng theo 3 từ khóa, mỗi từ khóa gắn với một dáng pose riêng, mang lại không khí sôi động cho sân khấu.

Minh Phi

Ảnh: BTC, video: TikTok