Ngày 12/9/2026, tại Trung tâm Công nghiệp năng lượng và Hậu cần kỹ thuật PTSC (TP.HCM), diễn ra lễ chúc mừng hoàn thành công tác đưa 4 trạm biến áp ngoài khơi thuộc Dự án Baltica 2 lên xà lan và vận chuyển rời cảng.

Sự kiện đánh dấu một chặng quan trọng được hoàn thành an toàn, đúng tiến độ, với sự phối hợp giữa Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) và các đối tác Semco Maritime, Ørsted, PGE. PTSC M&C trực thuộc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Các công trình được hạ thủy thành công, chuẩn bị bước vào hành trình ra biển, thực hiện công tác lắp đặt, đấu nối ngoài khơi Ba Lan

Baltica 2 là dự án điện gió ngoài khơi do Ørsted (Đan Mạch) và PGE (Ba Lan) hợp tác phát triển trên biển Baltic. Với công suất khoảng 1,5 GW, dự án gồm 107 tua-bin và 4 trạm biến áp ngoài khơi (OSS), mỗi trạm 375 MW. Dự kiến từ quý IV/2027, dự án sẽ cung cấp điện cho khoảng 2,4 triệu hộ gia đình Ba Lan, góp phần bổ sung nguồn điện tái tạo và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng tại châu Âu. Việc chế tạo 4 trạm biến áp tại Việt Nam đánh dấu bước tiến của PTSC M&C trong chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi quốc tế.

Tháng 6/2023, liên danh Semco Maritime - PTSC M&C được trao hợp đồng EPC 4 trạm biến áp, từ thiết kế, mua sắm, thi công đến chạy thử, cùng 4 khung đỡ mô-đun, tổng khối lượng khoảng 16.000 tấn. PTSC M&C đảm nhận chế tạo, hoàn thiện, lắp đặt và chạy thử trên bờ tại Việt Nam. Hiện 2 trạm đang trên đường đến châu Âu, 2 trạm còn lại đã được đưa lên xà lan tại cảng PTSC, sẵn sàng khởi hành. Việc lắp đặt và đấu nối ngoài khơi Ba Lan dự kiến bắt đầu từ tháng 11/2026.

Bốn trạm biến áp của Dự án Baltica 2 trên bãi chế tạo của PTSC M&C

Để tham gia dự án, PTSC M&C phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, chất lượng, an toàn và tiến độ. Kinh nghiệm triển khai công trình dầu khí, điện gió ngoài khơi tại châu Á, cùng cơ sở vật chất, đội ngũ chế tạo và quan hệ hợp tác với Semco Maritime là nền tảng để doanh nghiệp được lựa chọn.

Triển khai đồng thời 4 trạm biến áp đòi hỏi năng lực tổ chức sản xuất và tích hợp công nghệ cao. Mỗi trạm tích hợp nhiều thiết bị điện cao áp, điều khiển, bảo vệ và viễn thông, yêu cầu độ tin cậy, khả năng dự phòng và phối hợp đồng bộ trong không gian hạn chế.

PTSC M&C thực hiện Baltica 2 trong bối cảnh bãi chế tạo đồng thời thi công 7 dự án quy mô lớn khác. Doanh nghiệp nâng cấp hạ tầng, tối ưu khu vực nâng hạ, sơn phủ, lắp ráp; vào cao điểm, hơn 2.000 kỹ sư, công nhân cùng hệ thống nhà thầu phụ được điều phối, kiểm soát chặt chẽ các giao diện kỹ thuật.

Một trong những thách thức lớn là sơn bảo vệ kết cấu: công trình chế tạo tại Việt Nam nhưng phải đáp ứng điều kiện băng giá, ăn mòn cao ở biển Baltic trong nhiều thập kỷ. Khoảng 120.000 m² bề mặt được thi công trong môi trường kiểm soát nghiêm ngặt. Giải pháp che chắn, điều phối ca kíp giúp bảo đảm chất lượng lớp phủ qua hai mùa mưa bão, đồng thời đẩy nhanh tiến độ. Việc lắp đặt, đấu nối và chạy thử hệ thống điện cao áp ngay trên bờ giúp phát hiện sớm lỗi, giảm rủi ro và chi phí khi thi công ngoài khơi.

Việc hoàn thành chế tạo, chạy thử 4 trạm trong điều kiện triển khai nhiều dự án đồng thời cho thấy năng lực tổ chức sản xuất, phân bổ nguồn lực và kiểm soát chất lượng theo chuẩn quốc tế của PTSC M&C.

Các trạm biến áp trên hành trình vượt biển đến châu Âu

Theo ông Tô Ngọc Tú, Giám đốc PTSC M&C, Baltica 2 có ý nghĩa đặc biệt khi là công trình điện gió ngoài khơi đầu tiên doanh nghiệp tham gia thực hiện được xuất khẩu từ Việt Nam sang châu Âu. Dự án góp phần khẳng định kinh nghiệm, năng lực và khả năng đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế.

Người lao động thi công dự án trên bãi chế tạo PTSC M&C

Thành công của Baltica 2 giúp PTSC M&C củng cố niềm tin với các chủ đầu tư quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và tích lũy kinh nghiệm quản lý nhiều trạm biến áp ngoài khơi, điều phối nhà thầu, chuẩn hóa quy trình EPC và phát triển đội ngũ chuyên môn cho các dự án quy mô lớn.

Dự án đồng thời nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ kỹ thuật điện gió ngoài khơi của PTSC, mở rộng sự hiện diện của PTSC và Petrovietnam trong chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo quốc tế. Kết quả này cho thấy năng lực công nghiệp, kỹ thuật của Việt Nam, được tích lũy từ lĩnh vực dầu khí, đang tiếp tục phát huy giá trị, mở rộng cơ hội xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật năng lượng, đóng góp vào quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu.

(Nguồn: PTSC M&C)