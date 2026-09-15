Theo dữ liệu, 100 doanh nghiệp tư nhân dẫn đầu đã thực nộp 390.700 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước trong năm 2025, chỉ thấp hơn khoảng 35.100 tỷ đồng so với 100 doanh nghiệp Nhà nước dẫn đầu.

Đây là con số công bố ngày 15/9/2026, đối với các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026 (VNTAX 2026)

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Doanh nghiệp tư nhân tiến sát khu vực Nhà nước

Theo PRIVATE 100, tổng số thực nộp ngân sách của 100 doanh nghiệp tư nhân dẫn đầu đạt 390.700 tỷ đồng, tăng 146.300 tỷ đồng, tương đương 60% so với danh sách năm trước. Con số này tương đương khoảng 14,7% tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2025.

Trong khi đó, 100 doanh nghiệp Nhà nước thuộc STATE 100 đóng góp 425.800 tỷ đồng, sau khi loại trừ phần đóng góp bị tính trùng giữa công ty mẹ và công ty con, tương đương khoảng 16% tổng thu ngân sách.

Khoảng cách giữa hai khu vực chỉ còn khoảng 35.100 tỷ đồng. Tổng số nộp của PRIVATE 100 đã tương đương gần 92% STATE 100.

Trong VNTAX 200, có 99 doanh nghiệp tư nhân, 73 doanh nghiệp Nhà nước và 28 doanh nghiệp FDI/liên doanh. Khối Nhà nước dẫn đầu về giá trị đóng góp với hơn 424.000 tỷ đồng, chiếm 43%, trong khi khu vực tư nhân đạt hơn 390.000 tỷ đồng, chiếm 39%.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ nhóm doanh nghiệp tư nhân dẫn đầu. Tổng số nộp của Top 10 PRIVATE 100 tăng từ khoảng 148.000 tỷ đồng lên 268.000 tỷ đồng sau một năm, tương đương khoảng 80%. Vingroup đứng đầu PRIVATE 100 với mức đóng góp tăng từ 56.200 tỷ đồng lên gần 148.800 tỷ đồng.

Ở khu vực Nhà nước, các vị trí dẫn đầu tiếp tục tập trung ở những ngành quy mô lớn như dầu khí, năng lượng, xăng dầu, viễn thông và ngân hàng. PetroVietnam đứng đầu STATE 100 với mức nộp khoảng 91.000 tỷ đồng, tiếp theo là Viettel với hơn 42.290 tỷ đồng.

20 doanh nghiệp đóng hơn 600.000 tỷ đồng

Tổng số thực nộp của 200 doanh nghiệp thuộc VNTAX 200 đạt 989.300 tỷ đồng, tăng 195.300 tỷ đồng, tương đương 25% so với kỳ xếp hạng trước.

Với tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2025 khoảng 2,65 triệu tỷ đồng, nhóm doanh nghiệp này đóng góp hơn 37% tổng số thu cả nước.

Đáng chú ý, chỉ 20 doanh nghiệp đứng đầu đã đóng góp 614.000 tỷ đồng, tương đương gần 62% tổng số nộp của VNTAX 200.

Xét theo ngành, bất động sản - xây dựng dẫn đầu với hơn 234.000 tỷ đồng, chiếm gần 24%. Năng lượng - tài nguyên đứng thứ hai với hơn 220.000 tỷ đồng, chiếm 22,3%.

Lĩnh vực tài chính có 40 doanh nghiệp, đóng góp khoảng 139.000 tỷ đồng. Riêng 23 ngân hàng đóng tổng cộng 104.600 tỷ đồng.

Các lĩnh vực khác như ô tô, công nghệ - viễn thông, thực phẩm - đồ uống, hàng không - logistics, bán lẻ, hóa chất và vật liệu xây dựng cũng có nhiều doanh nghiệp đóng góp lớn.

Ngưỡng gia nhập nhóm nộp ngân sách lớn tăng nhanh

Quy mô đóng góp tăng cũng kéo theo ngưỡng gia nhập nhóm doanh nghiệp nộp ngân sách lớn cao hơn. VNTAX 200 năm 2026 có 26 doanh nghiệp thực nộp trên 10.000 tỷ đồng, tăng 9 đơn vị so với năm trước.

Riêng khu vực tư nhân, số doanh nghiệp vượt mốc 10.000 tỷ đồng tăng từ 4 lên 8. Ngưỡng Top 10 PRIVATE 100 cũng tăng lên khoảng 5.800 tỷ đồng.

Tại STATE 100, có 71 doanh nghiệp nộp trên 1.000 tỷ đồng và 14 doanh nghiệp vượt 10.000 tỷ đồng. Ngay doanh nghiệp đứng thứ 100 cũng có số thực nộp 468 tỷ đồng.

Theo số lượng, xổ số là nhóm đông nhất với 22 đơn vị, tiếp theo là ngành điện với 9 doanh nghiệp. Dầu khí và vận tải - logistics cùng có 6 doanh nghiệp. Ngân hàng, hóa chất, công nghệ - viễn thông - truyền thông, xăng dầu - khí đốt và than - khoáng sản cũng có nhiều đại diện.

Những con số này cho thấy khu vực tư nhân đang tiến nhanh về quy mô đóng góp ngân sách, trong khi các ngành kinh tế nền tảng như dầu khí, năng lượng, ngân hàng và viễn thông tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong nguồn thu Nhà nước.