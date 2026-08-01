Chia sẻ với PV, anh P.L.H. (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, do có kế hoạch đi công tác Quy Nhơn vào đầu tuần tới, anh vào trang web của Bamboo Airways để đặt vé. Tuy nhiên, hệ thống không hiển thị chuyến bay để đặt vé kể từ ngày 1/8. Khi tìm hiểu các đường bay khác của hãng, anh thấy tình trạng này cũng diễn ra tương tự.

"Tôi rất ngạc nhiên và đang thắc mắc vì mấy tuần trước còn bay vào Đà Nẵng trên chuyến bay của Bamboo Airways, nhưng giờ thấy không có chuyến nào, cũng không thấy hãng thông báo gì", anh nói.

Website Bamboo Airways không hiển thị chuyến bay nào từ ngày 1/8. Ảnh chụp màn hình

Theo ghi nhận, website Bamboo Airways hiện không hiển thị chuyến bay để đặt vé từ ngày 1/8 trở đi, kể cả các đường bay chính vốn là thế mạnh của hãng như các đường bay giữa Hà Nội, TPHCM với Quy Nhơn, Đà Nẵng... Trước đó, hãng mới thông báo dừng khai thác chặng Hà Nội - Lệ Giang, theo hình thức thuê chuyến (charter) từ ngày 1/8, với lý do "điều chỉnh kế hoạch khai thác".

PV VietNamNet đã cố gắng liên lạc với đại diện Bamboo Airways để làm rõ thông tin nhưng chưa nhận được phản hồi.

Trong khi đó, ở phía FLC, ngày 31/7, tập đoàn vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Michael Vu - Giám đốc Quốc gia Boeing Việt Nam, giữ chức Phó Chủ tịch tập đoàn kể từ ngày 1/8, phụ trách lĩnh vực hàng không và đầu tư hạ tầng cảng hàng không.

Ngay trên trang, hãng để thông báo về việc tiếp nhận thông tin hoàn vé. Ảnh chụp màn hình

Ông Michael Vu gia nhập FLC trong bối cảnh mảng hàng không và Bamboo Airways đang gặp nhiều khó khăn. Đội bay của hãng hiện chỉ còn 3 chiếc đang khai thác, giảm từ 8 chiếc vào cuối năm 2025 và thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đỉnh cao, khi Bamboo Airways từng sở hữu đội bay lên tới 44 chiếc.

Đội bay thu hẹp khiến quy mô khai thác của Bamboo Airways giảm đáng kể. Ngày 28/7, hãng phải phát đi thông báo xin lỗi hành khách có chuyến bay bị ảnh hưởng.

Ngoài những khó khăn trong hoạt động khai thác, Bamboo Airways cũng đang đối mặt với áp lực tài chính đáng kể. Báo cáo kiểm toán độc lập lập ngày 31/7/2025 của Bamboo Airways cho thấy, tổng số nợ mà hãng hàng không phải trả cho các nhà cung cấp đã vượt mức 9.000 tỷ đồng.

Trong số các chủ nợ, Sacombank là đơn vị có dư nợ lớn nhất với gần 4.000 tỷ đồng. Ngân hàng đã tiến hành thu giữ 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với tổng diện tích hơn 86.000m2 đất dự án của Tập đoàn FLC tại Gia Lai, nhằm xử lý khoản nợ xấu liên quan đến Bamboo Airways.

Ngoài ra, theo báo cáo tài chính của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đến hết quý I/2026, Bamboo Airways còn khoảng 2.600 tỷ đồng tiền dịch vụ sân bay chưa thanh toán. Cùng với đó là khoản nợ gần 3.000 tỷ đồng tại các tổ chức tín dụng, cá nhân khác và gần 1.000 tỷ đồng nợ các nhà cung cấp nhiên liệu.