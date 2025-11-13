Đây là động thái quan trọng của Bamboo Airways nhằm kiện toàn HĐQT, hướng đến giai đoạn phát triển mới sau khi trở về dưới quyền quản trị trực tiếp của Tập đoàn FLC.

Theo nghị quyết ngày 12/11, ông Lê Thái Sâm chính thức thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhưng vẫn tiếp tục là Thành viên HĐQT.

HĐQT Bamboo Airways hiện gồm 6 thành viên: ông Bùi Quang Dũng, ông Lê Thái Sâm, ông Nguyễn Ngọc Trọng, ông Lê Bá Nguyên, ông Trương Phương Thành và bà Phùng Thị Thu Thảo.

Ông Bùi Quang Dũng là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Southern Columbia (Hoa Kỳ) và có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Ông Bùi Quang Dũng, tân Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways. Ảnh: BB

Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao tại các doanh nghiệp lớn như: Colliers International, BIM Group, Empire Group... và đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực Bamboo Airways.

Ông Dũng từng đồng hành và tham gia quản lý tại Bamboo Airways dưới vai trò Phó Tổng giám đốc trong giai đoạn từ năm 2019-2022.

Sự thay đổi nhân sự cấp cao này diễn ra trong bối cảnh Bamboo Airways chính thức trở về dưới sự quản trị trực tiếp của Tập đoàn FLC theo đề xuất từ nhóm nhà đầu tư cũ, đại diện cho ông Dương Công Minh.

Trước mắt, Bamboo Airways đang cấp tập hoàn tất các công tác chuẩn bị để nhận thêm 1 tàu bay, phục vụ tăng cường tải cho giai đoạn cao điểm cuối năm. Đồng thời, hãng dự kiến tiếp tục bổ sung tàu bay để tăng quy mô đội bay chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán 2026.