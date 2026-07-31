Theo quyết định bổ nhiệm, trên cương vị Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC, ông Michael Vu sẽ phụ trách lĩnh vực hàng không và đầu tư hạ tầng cảng hàng không.

Ông đồng thời tham gia cùng Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong hoạch định chiến lược, mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối nguồn lực đầu tư và thúc đẩy các chương trình phát triển trong lĩnh vực hàng không, hạ tầng và hệ sinh thái dịch vụ của tập đoàn.

Đại diện Tập đoàn FLC cho biết, việc bổ nhiệm ông Michael Vu là một phần trong chiến lược thu hút đội ngũ lãnh đạo có năng lực quản trị và kinh nghiệm quốc tế, hướng tới nâng cao năng lực điều hành, mở rộng hợp tác toàn cầu và tạo nền tảng cho các mục tiêu phát triển dài hạn của tập đoàn.

Ông Michael Vu từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Boeing Việt Nam. Ảnh: Viettimes

Ông Michael Vu là nhà quản lý cấp cao có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, đầu tư quốc tế, phát triển kinh doanh và thúc đẩy hợp tác quốc tế tại nhiều thị trường trên thế giới.

Ông tốt nghiệp trường The Wharton School, trực thuộc Đại học Pennsylvania (Hoa Kỳ) - một trong những trường kinh doanh hàng đầu thế giới thuộc hệ thống Ivy League.

Trước khi gia nhập FLC, ông Michael Vu từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Boeing Việt Nam, đồng thời giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng như Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) tại Việt Nam; đồng Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF); Chủ tịch AmCham Hà Nội...

Với nhiều năm hoạt động tại Việt Nam và khu vực, ông Michael Vu được đánh giá là một trong những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, phát triển kinh doanh, quan hệ chính phủ và xúc tiến đầu tư quốc tế.

Ông Michael Vu gia nhập FLC trong bối cảnh mảng hàng không và Bamboo Airways đang gặp nhiều khó khăn. Đội bay của hãng hiện chỉ còn 3 chiếc đang khai thác, giảm từ 8 chiếc vào cuối năm 2025 và thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đỉnh cao, khi Bamboo Airways từng sở hữu đội bay lên tới 44 chiếc.

Đội bay thu hẹp khiến quy mô khai thác của Bamboo Airways giảm đáng kể. Ngày 28/7, hãng phải phát đi thông báo xin lỗi hành khách có chuyến bay bị ảnh hưởng.

Ngoài những khó khăn trong hoạt động khai thác, Bamboo Airways cũng đang đối mặt với áp lực tài chính đáng kể. Báo cáo kiểm toán độc lập lập ngày 31/7/2025 của Bamboo Airways cho thấy, tổng số nợ mà hãng hàng không phải trả cho các nhà cung cấp đã vượt mức 9.000 tỷ đồng.

Trong số các chủ nợ, Sacombank là đơn vị có dư nợ lớn nhất với gần 4.000 tỷ đồng. Ngân hàng đã tiến hành thu giữ 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với tổng diện tích hơn 86.000m2 đất dự án của Tập đoàn FLC tại Gia Lai, nhằm xử lý khoản nợ xấu liên quan đến Bamboo Airways

Ngoài ra, theo báo cáo tài chính của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đến hết quý I/2026, Bamboo Airways còn khoảng 2.600 tỷ đồng tiền dịch vụ sân bay chưa thanh toán. Cùng với đó là khoản nợ gần 3.000 tỷ đồng tại các tổ chức tín dụng, cá nhân khác và gần 1.000 tỷ đồng nợ các nhà cung cấp nhiên liệu.

Mới đây, FLC đã liên tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng. Ngày 22/7, Tập đoàn FLC đã ký kết hợp đồng nguyên tắc đầu tư và nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát và Pleiku tại tỉnh Gia Lai với HAS Development Corporation (HASDC) - một doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, phát triển, quản lý và khai thác cảng hàng không của Mỹ.