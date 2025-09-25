Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần hai năm 2025 của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) diễn ra sáng 25/9, tại Hà Nội, tập trung vào các nội dung quan trọng về nhân sự và hoạt động của hãng trong thời gian tới.

Tại sự kiện, dựa trên kết quả điều hành thực tế, Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Lê Thái Sâm thẳng thắn đánh giá: “Việc tiếp tục sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways ở thời điểm hiện tại vượt quá phạm vi năng lực tài chính và quản trị của nhóm nhà đầu tư mới".

"Do đó, tôi đã đề nghị Tập đoàn FLC xem xét tiếp nhận quyền sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways”, ông Lê Thái Sâm nói.

Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways đã báo cáo ĐHĐCĐ về kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của nhóm nhà đầu tư cho Tập đoàn FLC; đồng thời đề nghị ĐHĐCĐ chỉ đạo HĐQT, ban điều hành hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Bamboo Airways tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2, công bố chuyển giao nhà đầu tư. Ảnh: BAV

Tiếp tục đồng hành với vai trò Chủ tịch HĐQT, ông Lê Thái Sâm cam kết chịu trách nhiệm với kết quả hoạt động của Bamboo Airways trong giai đoạn tái cấu trúc.

"Lựa chọn tiếp tục đồng hành cùng Bamboo là sự khẳng định của tôi về sự nỗ lực và cam kết trong vai trò cá nhân nói riêng, cũng như trong vai trò đại diện cho nhóm nhà đầu tư và cố vấn trước đây như ông Doãn Hữu Đoàn, ông Dương Công Minh... Chúng tôi sẽ có trách nhiệm đến cùng trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Bamboo Airways", ông Sâm cam kết.

Trên cơ sở nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng, Tập đoàn FLC đã đồng ý tiếp quản lại quyền điều hành Bamboo Airways.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho HĐQT và Ban điều hành mới trong việc xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch kinh doanh mới cho Bamboo Airways, ĐHĐCĐ đã phê duyệt chủ trương trích lập dự phòng rủi ro và phương án xử lý dứt điểm đối với toàn bộ các khoản đầu tư, cho vay hiện hữu của Bamboo Airways.

Cũng tại sự kiện, Ban điều hành Bamboo Airways đã tiến hành báo cáo ĐHĐCĐ kết quả của “Kế hoạch tái cấu trúc Bamboo Airways” và “Kế hoạch kinh doanh vận tải hàng không năm 2024-2028” mà hãng đã xây dựng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 11/2023.

Theo đó, sau hơn 2 năm thực hiện kế hoạch tái cấu trúc toàn diện, Bamboo Airways đã đạt được một số kết quả tích cực, như tiết kiệm được 20% chi phí phục vụ mặt đất; duy trì tỷ lệ bay đúng giờ đứng đầu các hãng bay nội địa; hệ số sử dụng ghế bình quân đạt tới 90%.

Tuy nhiên, phần lớn chi phí vận hành Bamboo Airways cắt giảm được đến từ việc giảm quy mô đội tàu bay, mạng đường bay và nhân sự. Giai đoạn năm 2022, hãng từng khai thác đội bay 30 tàu. Nhờ đó, hãng đã phát triển được 66 đường bay, kết nối tới 21/22 cảng hàng không nội địa và vận hành 15 đường bay thường lệ quốc tế.

Tuy nhiên, sau quá trình tái cấu trúc đội tàu, Bamboo Airways chỉ còn khai thác 7 tàu bay Airbus 320/A321, vận hành 12 đường bay nội địa có nhu cầu khách cao và tạm dừng khai thác mạng bay quốc tế, chỉ duy trì khai thác các chuyến bay thuê chuyến quốc tế.

Theo đánh giá của Chủ tịch HĐQT Lê Thái Sâm - cổ đông lớn đại diện cho nhóm nhà đầu tư, hoạt động của Bamboo Airways "chưa đạt được kết quả như mục tiêu kỳ vọng khi tiến hành tái cấu trúc".

Nhận thấy hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng không là một ngành kinh doanh rất đặc thù; các thách thức khách quan tác động mạnh đến kết quả kinh doanh, nằm ngoài sự kiểm soát của các cổ đông và ban điều hành, ĐHĐCĐ Bamboo Airways đã thống nhất dừng thực hiện “Kế hoạch tái cấu trúc Bamboo Airways” và “Kế hoạch kinh doanh vận tải hàng không năm 2024-2028”.

Sau khi tiếp quản, Tập đoàn FLC sẽ tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển Bamboo Airways giai đoạn 2026-2030.

Tại đại hội cổ đông bất thường sáng nay, ĐHĐCĐ Bamboo Airways cũng thông qua các quyết định nhân sự quan trọng, trong đó chấp thuận đơn từ nhiệm của hai thành viên HĐQT là ông Phạm Ngọc Vịnh và ông Vương Công Đức. Ba nhân sự được bầu bổ sung thành viên HĐQT là ông Trương Phương Thành, ông Bùi Quang Dũng và bà Phùng Thị Thu Thảo. Như vậy, HĐQT Bamboo Airways nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm 6 thành viên là ông Lê Thái Sâm, ông Nguyễn Ngọc Trọng, ông Lê Bá Nguyên, ông Trương Phương Thành, ông Bùi Quang Dũng và bà Phùng Thị Thu Thảo. Đồng thời, ĐHĐCĐ Bamboo Airways thông qua đơn từ nhiệm của 4 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và tiến hành bầu thay thế 3 thành viên mới, bao gồm: ông Đặng Ngải, bà Trần Thị Mỹ Dung và bà Nguyễn Thị Thùy Linh.