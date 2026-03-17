Ngày 17/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can là Đinh Đồng Phiên (SN 1953) và Vũ Quang Phúc (SN 1957, cùng trú tại thôn Tử Nê, xã Lương Tài) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can Vũ Quang Phúc và Đinh Đồng Phiên. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra trong giai đoạn 2011 - 2014. Khi đó ông Đinh Đồng Phiên giữ chức Trưởng thôn, còn ông Vũ Quang Phúc làm Bí thư chi bộ thôn Tử Nê. Hai người đã đưa ra chủ trương và tổ chức bán trái thẩm quyền 16 thửa đất với tổng diện tích 3.730m², thu về hơn 1,21 tỷ đồng.

Hành vi trên được xác định đã gây thiệt hại gần 872 triệu đồng cho Nhà nước và các cá nhân mua đất.

Hiện tại, cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.