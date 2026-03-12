Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố hai vụ án hình sự, khởi tố hai bị can để điều tra về hành vi Trốn thuế.

Hai bị can gồm: Trần Văn Khánh (SN 1987), Giám đốc Công ty TNHH sản xuất dệt may Phương Nam và Trần Văn Đoàn (SN 1984, cùng trú xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình), Giám đốc Công ty TNHH thương mại sản xuất Bảo Linh.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2022-2023, Khánh đã mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp (hóa đơn khống) của một số công ty “ma” tại TPHCM, sau đó sử dụng để hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH sản xuất dệt may Phương Nam nhằm trốn thuế với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Đối tượng Trần Văn Khánh. Ảnh: CACC

Cũng với thủ đoạn tương tự, từ năm 2021-2022, Đoàn đã mua 3 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp của 1 công ty “ma” tại TPHCM để hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH thương mại sản xuất Bảo Linh nhằm trốn thuế với số tiền hơn 530 triệu đồng.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ hành vi vi phạm và các đối tượng có liên quan.