Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Chuồng (63 tuổi, ngụ phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là cà phê.

Bị can Lê Văn Chuồng (bìa trái). Ảnh: Phước Thanh/Công an Đồng Tháp

Trước đó, ngày 29/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Đồng Tháp kiểm tra hộ kinh doanh mua bán, rang xay cà phê bột hạt Thiện Tiến do ông Chuồng làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này tổ chức sản xuất cà phê có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Tổ công tác đã lấy 5 mẫu cà phê thành phẩm để kiểm nghiệm, đồng thời tạm giữ 500kg cà phê thành phẩm các loại cùng khoảng 500kg nguyên liệu gồm đậu nành và các phụ gia như hương cà phê, hương sữa, hương vani, muối, cacao dùng để sản xuất cà phê.

Quá trình điều tra xác định, hộ kinh doanh Thiện Tiến hoạt động từ năm 2020. Tại đây, các nguyên liệu như cà phê, đậu nành và phụ gia được pha trộn để sản xuất cà phê bột, sau đó đóng gói bao bì bán ra thị trường với giá từ 50.000 đến 105.000 đồng/kg.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) đối với 5 mẫu cà phê thành phẩm cho thấy có 4 mẫu có hàm lượng caffeine dưới 0,7%, được xác định là hàng giả theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5251:2015 về cà phê bột (quy định hàm lượng caffeine từ 1% trở lên). Mẫu còn lại không phải hàng giả nhưng không đạt chất lượng theo quy định.

Căn cứ kết quả giám định và tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định Lê Văn Chuồng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là cà phê.

Hiện bị can Lê Văn Chuồng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.



