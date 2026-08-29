Quy định 216 nhằm mục đích bảo đảm cung cấp thông tin chính thống, chính xác, kịp thời, đúng định hướng chính trị, tư tưởng cho cơ sở; nội dung thiết thực, dễ tiếp cận, dễ sử dụng, phù hợp với nhu cầu của từng địa bàn, nhóm đối tượng.

Ngoài ra, Quy định của Ban Bí thư còn nhằm phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác chính trị, tư tưởng và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của nhân dân; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch, xấu độc; khắc phục tình trạng dàn trải, trùng lặp, hình thức, cấp phát nhưng không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả; nâng cao chất lượng, hiệu quả, khả năng tiếp cận, sử dụng và lan toả của sản phẩm thông tin; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.

Thông tin được cung cấp đa tầng, đa kênh, hai chiều, linh hoạt và phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; tăng cường tương tác, tiếp nhận và xử lý phản hồi từ cơ sở, nhân dân; chủ động kiến tạo, cung cấp, định hướng thông tin; kịp thời phát hiện, xử lý và phản ứng trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm.

Người dân ở Đà Nẵng được hướng dẫn về chuyển đổi số. Ảnh: Công Sáng

Việc đặt hàng phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và nhu cầu thực tiễn của cơ sở; xác định rõ đối tượng, địa bàn, mục tiêu và kết quả tổ chức thực hiện; ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, khu công nghiệp; khu vực tập trung đông công nhân, người lao động.

Theo Quy định 216, nhóm sản phẩm đặt hàng theo loại hình gồm sản phẩm truyền thanh, phát thanh và truyền hình; sách, ấn phẩm, bản tin dưới hình thức in, điện tử hoặc đa phương tiện; báo, tạp chí và sản phẩm thông tấn; nội dung trên trang thông tin điện tử, bảng tin công cộng và các hệ thống thông tin phục vụ cơ sở; sản phẩm truyền thông trên nền tảng số, mạng xã hội và các môi trường truyền thông số phù hợp.

Ngoài ra, còn có nhóm: sản phẩm thông tin qua viễn thông, ứng dụng di động và các phương thức tương tác điện tử; sản phẩm phục vụ tuyên truyền trực tiếp, báo cáo viên, tuyên truyền viên, đối thoại và cung cấp thông tin tại cộng đồng; sản phẩm tuyên truyền, cổ động trực quan và các loại hình thông tin khác.

Sản phẩm đặt hàng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp cận

Sản phẩm đặt hàng phải bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng; chính xác, tin cậy, có căn cứ và nguồn kiểm chứng; phù hợp với đối tượng, mục đích sử dụng, đặc điểm vùng, miền; ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ sử dụng; tuân thủ quy định về bảo mật, bản quyền và các quy định khác có liên quan.

Sản phẩm công khai phải bảo đảm thống nhất thông điệp, ưu tiên giải thích, hướng dẫn, cung cấp thông tin thiết yếu và định hướng dư luận; không để lộ thông tin thuộc phạm vi bí mật, nội bộ hoặc thông tin chưa được phép công bố.

Ban Bí thư lưu ý sản phẩm trước khi phát hành phải được xem xét, thẩm định phù hợp với tính chất, nội dung và phạm vi sử dụng, bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng; chính xác về căn cứ pháp lý, chuyên môn, chính sách và số liệu; đáp ứng yêu cầu về phân loại, bảo mật và các quy định khác có liên quan.

Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng, hướng dẫn về chính trị, tư tưởng hoặc cho ý kiến đối với nội dung quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; phối hợp với Đảng ủy Bộ VH-TT-DL tổ chức việc thẩm định khung yêu cầu về nội dung đối với từng nhóm sản phẩm, bảo đảm thống nhất định hướng chính trị, tư tưởng và yêu cầu cung cấp thông tin cho cơ sở.

Cơ quan chủ trì đặt hàng chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định nội dung cụ thể về pháp lý, chuyên ngành, kỹ thuật và các yêu cầu khác thuộc phạm vi quản lý; quyết định việc phát hành, cập nhật, đính chính, thay thế hoặc thu hồi sản phẩm theo thẩm quyền và quy định.

Quy định cũng nêu rõ với vụ việc phức tạp, nhạy cảm, tình huống khẩn cấp hoặc vấn đề dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, cơ quan có thẩm quyền kịp thời quyết định việc đặt hàng, xác định thông điệp, nội dung trọng tâm, đối tượng, phạm vi cung cấp, đầu mối chịu trách nhiệm và thời hạn thực hiện.

Việc thẩm định trong trường hợp cấp bách được thực hiện theo quy trình phù hợp, bảo đảm yêu cầu về định hướng chính trị, tư tưởng, tính chính xác, thẩm quyền, bảo mật và trách nhiệm; sản phẩm được kịp thời cập nhật, điều chỉnh khi có diễn biến mới.