Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận hơn 10 tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm hỗ trợ nhân dân vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Ngọc Lân

Xã Hòa Thịnh là địa bàn chịu thiệt hại nặng, nhiều khu vực bị ngập sâu, tài sản, hoa màu và vật nuôi của người dân bị cuốn trôi, đời sống sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Tại thôn Mỹ Điền, Đoàn đã trao hơn 500 suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu nhằm giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai, từng bước ổn định cuộc sống. Đoàn cũng trực tiếp đến từng hộ dân để ân cần thăm hỏi sức khỏe, nắm bắt mức độ thiệt hại và động viên người dân sớm vượt qua khó khăn.

Ngoài hỗ trợ nhân dân, Đoàn còn đến thăm một số gia đình quân nhân trong lực lượng Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk bị thiệt hại do lũ, động viên các gia đình nỗ lực khắc phục hậu quả, ổn định sinh hoạt.

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và truyền thống “tương thân, tương ái” của Bộ đội Biên phòng đối với nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, kịp thời hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại, góp phần giúp nhân dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các hộ dân xã Hòa Thịnh bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ. Ảnh: Ngọc Lân

Cùng ngày, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục cử lực lượng gồm cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ quân y cùng xe cứu thương, thuốc men và nhu yếu phẩm thiết yếu xuống hỗ trợ nhân dân vùng lũ tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Các lực lượng tập trung vệ sinh môi trường, trường học, cơ quan, công sở, các điểm sinh hoạt cộng đồng và đường giao thông, ưu tiên giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị thiệt hại nặng sau mưa lũ; đồng thời kịp thời chăm sóc sức khỏe, cung cấp lương thực, nước sạch, góp phần đảm bảo sinh hoạt cho người dân trong điều kiện thiên tai còn phức tạp.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cũng đã tiếp nhận hơn 10 tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm do nhiều trường học trên địa bàn phía Tây tỉnh đóng góp, gồm Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Tân Lập), Trường Mầm non Thành Nhất (phường Thành Nhất), Trường Tiểu học Ngô Quyền và Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, Trường Tiểu học Trần Phú (phường Buôn Ma Thuột). Toàn bộ số hàng được đơn vị phân loại và nhanh chóng vận chuyển hỗ trợ nhân dân vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.