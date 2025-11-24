Già làng, người có uy tín Siu Phyin ở làng Goòng, xã Ia Púch thường xuyên trao đổi, góp sức cùng cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Ia Púch vận động, tuyên truyền bà con chung tay bảo vệ biên giới

Đối với đồng bào Gia Rai ở phía Tây tỉnh Gia Lai, trước nay vị trí già làng thường do nam giới đảm trách, trường hợp nữ già làng là rất hiếm hoi. Bà Siu Phyin ở làng Goòng, xã Ia Púch là người có uy tín, nữ già làng đầu tiên ở xã Ia Púch được người dân kính trọng suy tôn.

Sống ở xã biên giới, già Siu Phyin luôn sát cánh cùng cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tích cực vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; bảo vệ rừng và giữ gìn an ninh trật tự tại thôn, làng...

Riêng năm 2023, già Siu Phyin đã phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền và Đồn Biên phòng Ia Púch tổ chức 3 đợt tuyên truyền cho bà con; vận động 217 hộ gia đình của thôn ký thực hiện bản cam kết 5 điều ở khu vực biên giới và bản cam kết thực hiện “Phong trào tự quản đường biên giới - an ninh trật tự thôn, làng”.

Chẳng thế mà nhiều năm qua, những chuyện khó giải quyết trong làng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch lại nhờ già Siu Phyin “ra tay”.

Chị Rơ Mah Blẹ, làng Goòng, xã Ia Púch cho biết: “Nhờ có già Phyin thường xuyên nói chuyện, khuyên răn mà bà con trong làng hiểu ra nhiều điều. Từ việc chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến những công việc hằng ngày như dạy dỗ con cái trong gia đình, chăm chỉ lao động, sản xuất để có cuộc sống ổn định hơn, tốt hơn".

Bằng uy tín của mình, già Phyin đã xử lý thấu tình đạt lý những bất hòa, mâu thuẫn trong cộng đồng. Nhiều gia đình đã trở nên hòa thuận, ấm êm; những mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng được hàn gắn; các hủ tục như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống được xóa bỏ.

Già Siu Phyin tâm sự: “Làng Goòng chủ yếu là đồng bào Gia Rai sinh sống, vì vậy, muốn nói để bà con nghe mình phải hiểu hoàn cảnh từng gia đình, hiểu tính từng người, biết họ cần gì, khéo léo động viên thì mới uốn nắn được tư tưởng của họ.

“Mưa dầm thấm lâu”, khi người dân hiểu đúng, hiểu đủ về pháp luật thì tình hình an ninh trật tự trong làng luôn ổn định. Để làm được như vậy, già thường xuyên cập nhật thông tin trên báo, trên đài và xem tivi, trao đổi với Bộ đội Biên phòng để nắm bắt những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để vận động, tuyên truyền, hướng dẫn bà con”.

Người có uy tín Ksor Bơng, làng Bi, xã Ia O cùng cán bộ Đồn Biên phòng Ia O tuần tra, bảo vệ cột mốc 25

Ở làng Bi, xã Ia O, người có uy tín Ksor Bơng, thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền 23 hộ dân trong làng có nương rẫy gần khu vực đường biên, cột mốc để mỗi hộ hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền biên giới. Ông vận động các hộ dân không vi phạm quy chế biên giới và không bao che, tiếp tay cho các đối tượng mua bán hàng hóa trái phép qua biên giới...

Hằng năm, ông Ksor Bơng thường cùng Bộ đội Biên phòng đi cả chục cây số đường rừng để tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới. Ông luôn nhắc nhở bà con rằng, đường biên, cột mốc là máu thịt của Tổ quốc, sống nơi biên giới càng phải nêu cao trách nhiệm gìn giữ.

"Mỗi lần có cuộc họp trong làng, mình tập trung tuyên truyền dân làng hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của đường biên, cột mốc để cùng nhau giữ gìn bảo vệ. Đối với các hộ dân có rẫy gần rừng, mình nhắc nhở bà con mỗi lần lên rừng, lên nương là phải lên đến cột mốc quan sát tình hình ngoại biên, nội biên, nếu thấy có gì khác thường thì báo cáo kịp thời cho Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương", ông Ksor Bơng chia sẻ.

Vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc, những già làng, người có uy tín nơi biên giới phía Tây Gia Lai vẫn đang ngày ngày âm thầm góp sức dựng xây quê hương. Bởi đối với họ, bảo vệ đường biên, cột mốc là góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới và thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campuchia. Đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm tự hào, hạnh phúc.

Theo Đại tá Rơ Mah Tuân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, những năm qua, đội ngũ già làng, người có uy tín đã thực hiện tốt các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng và các ban, ngành địa phương, từng già làng, người có uy tín đã thực sự trở thành những “điểm tựa” bền chắc cho vùng biên giới thêm yên bình, giàu đẹp.